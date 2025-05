Kulisy strategii sztabu na kryzys w kampanii Nawrockiego

– Chcemy opowiedzieć wszystkie okoliczności sprawy mieszkania, ale Karol nie chce mówić o prywatnych sprawach człowieka, któremu nikt nie chciał pomagać, zerwała z nim kontakt rodzina, a potem przymusowo wzięli go do DPS. Karol nie sprawuje nad nim opieki prawnej, mimo notatki z teczki ABW, w której zobowiązuje się do dożywotniej pomocy– mówi nam polityk PiS.

Kryzys w kampanii Karola Nawrockiego związany ze sprawą kawalerki wciąż trwa. – Nawrocki oddał mieszkanie, a afera dalej jest. Tam nie ma zarządzania kryzysowego, albo sprawa jest naprawdę gruba – ocenia osoba z pałacu prezydenckiego. W samym sztabie PiS jest przygotowywana strategia na kryzys. Problem leży jednak, w tym, że – zdaniem naszego rozmówcy – sam kandydat nie chce opowiadać o prywatnych sprawach starszego człowieka, z którym miał kontakt przez ostatnie kilkanaście lat. – Nie bez przyczyny rodzina pana Jerzego nie kontaktowała się z nim 30. lat. To nie był miły staruszek, któremu przynosi się pomarańcze. Sprawiał problemy. Jak ktoś nie chciał się z nim napić, to go popchnął. Wyrzucił przez okno telewizor, który kupili mu Nawroccy – opowiada polityk PiS.