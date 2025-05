Żukowska ostro zrecenzowała Trzaskowskiego. „Rafał. Atakować też trzeba umieć”

Rafał Trzaskowski nawiązał do afery mieszkaniowej Karola Nawrockiego podczas poniedziałkowej debaty prezydenckiej. Kandydat KO zadał prezesowi IPN szereg niewygodnych pytań dotyczących przejęcia w Gdańsku mieszkania komunalnego, opieki nad panem Jerzym oraz umieszczenia starszego mężczyzny w Domu Pomocy Społecznej. Do ataku wykorzystał dokument podpisany przez Nawrockiego, w którym obiecał on opiekę nad właścicielem mieszkania.

Trzaskowski atakuje Nawrockiego w sprawie mieszkania. Kandydat PiS odpowiada

Niezależny kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość nie pozostał dłużny. Nawrocki przypomniał, że Trzaskowski był szefem sztabu Gronkiewicz-Waltz w wyborach samorządowych w 2010 roku.

To za prezydentury polityczki Platformy Obywatelskiej dochodziło do nadużyć w procesach reprywatyzacyjnych w Warszawie. Za rządów wcześniejszych władz Warszawy zwracano ok. 130 nieruchomości rocznie, a za Gronkiewicz-Waltz ta liczba wzrosła do ok. 200 nieruchomości rocznie (prawie 300 w rekordowych latach 2008-2009). „Afera reprywatyzacyjna” doprowadziła do dymisji dwóch wiceprezydentów Warszawy oraz rozwiązania Biura Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków o zwrot budynków.

Debata prezydencka. Anna Maria Żukowska komentuje sprzeczkę kandydatów

Sprzeczkę kandydatów skomentowała na X posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska.

„@trzaskowski_ chciał pogrążyć @NawrockiKn w sprawie jego mieszkania, a podał mu niechcący piłkę, którą ten przejął i strzelił gola w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie” – zaczęła polityczka.

Zdaniem Żukowskiej Trzaskowski poniósł porażkę w starciu z Nawrockim.

„Rafał. Atakować też trzeba umieć, przewidując reakcję przeciwnika. Coś Ci nie wyszło” – podsumowała posłanka.

