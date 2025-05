Nawrocki nie uniknie tematu mieszkania. Apel Stanowskiego wybrzmiał

Wielu telewidzów mogło spodziewać się, że kwestia zatajonego mieszkania Karola Nawrockiego zdominuje piątkową debatę prezydencką. Jak jednak słusznie zauważył pod koniec Krzysztof Stanowski, kandydat popierany przez PiS przeszedł przez program „suchą stopą” – przez większość czasu udawało mu się unikać odpowiedzi na niewygodny temat.

Stanowski nie odpuszcza tematu mieszkania Nawrockiego

Założyciel Kanału Zero stwierdził, że tak tej sprawy nie można zostawić i zaproponował kandydatowi popieranemu przez PiS rozwiązanie. – Chciałbym pana prosić, żeby zorganizował pan poważną, długą konferencję prasową, podczas której by wytłumaczył pan tę sprawę, która wokół pana fruwa, no i na razie wyjaśniona do końca nie została – mówił.

– Chciałbym wiedzieć po prostu, czy osoby, które zawodowo zajmują się na co dzień wyłudzaniem kilometrówek, rzeczywiście mają rację, że pan z kolei wyłudził mieszkanie – stwierdził wprost Stanowski. Chodzi o nieruchomość, którą Karol Nawrocki otrzymał od 80-letniego Jerzego Ż., nazywanego przez siebie „sąsiadem”.

Afera z mieszkaniem Nawrockiego

Początkowo Nawrocki zapewniał, że ma tylko jedno mieszkanie. Dopiero po tym, jak dziennikarze ujawnili drugi lokal, wspomniał o uzyskaniu nieruchomości w zamian za opiekę. Sam jednak przyznał, że nie opiekuje się mężczyzną, bo nie widział go co najmniej od grudnia. Nie wiedział, że trafił on do domu opieki społecznej.

Pracownica MOPR w Gdańsku zarzuciła Nawrockiemu, że nie zajmował się panem Jerzym już wcześniej. Podkreślała, że to ona musiała dokarmiać starszego mężczyznę i płacić mu rachunki za prąd. Kandydatowi na prezydenta zarzuciła „bezczelne oszustwo”.

Głos w sprawie zabrały też dzieci 80-latka. – To normalne wyłudzenie mieszkania, przekręt, wykorzystanie sytuacji starszego człowieka – oceniał syn mężczyzny.

Czytaj też:

Trzaskowski mocno uderzył w dwóch kontrkandydatów. Przypomniał jedno z przykazańCzytaj też:

Pytanie z tezą podczas debaty w TV Republika. „Długo wytrzymali”