Nawrocki pożyczył seniorowi pieniądze na 20 proc. rocznie. „Coraz trudniejsze do obrony”

Dziennikarze trójmiejskiej „Wyborczej” dotarli do dokumentu, w którym Karol Nawrocki i Jerzy Ż. zawarli umowę pożyczki. Do poszukiwań skłonił ich film, opublikowany w poniedziałek 12 maja przez sztab kandydata z poparciem PiS.

Nawrocki pożyczał Jerzemu Ż. na wysoki procent

– Mieszkanie było lokalem komunalnym, pan Jerzy był jego najemcą. Nie miał pieniędzy na jego regularne opłacanie, wpadał, niestety, w długi. W 2010 roku poprosił mnie o pożyczkę na wykup, żeby miesięczne koszty były niższe. Sprawa jego sprzedaży pojawiła się dopiero rok później – mówił na nagraniu Nawrocki.

„GW” wyśledziła umowę z 15 lutego 2010 roku, która podpisana została w Gdańsku. Dokument został złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub w wydziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który zajmował się mieszkaniami komunalnymi. Po tym, jak złożono zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu wyłudzenia, umowę zabezpieczyli śledczy.

Dowiadujemy się, że Karol Nawrocki pożyczył Jerzemu Ż. 12 tys. zł „na wykup mieszkania komunalnego”. „Wyborcza” twierdzi, że to jasny dowód, iż za wykupem mieszkania za 10 proc., wartości od początku stał Nawrocki. To zresztą on w 2011 roku przelał pieniądze na konto urzędu w imieniu Jerzego Ż.

Co warto podkreślić, Nawrocki udzielił pożyczki na 20 procent rocznie. W 2010 roku średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiło około 5 proc., a kredytów gotówkowych – od 8,4 do 17,5 proc. plus prowizja banku. Pan Jerzy nie miał zdolności kredytowej, ale 20 proc. to nieco poniżej progu zakazanych pożyczek lichwiarskich (24 proc.).

Pomaska: Zostało obnażone dobre serce Nawrockiego

Z samych odsetek wychodziło rocznie 2,4 tys. zł, a wiadomo, że Jerzemu Ż. brakowało nawet na podstawowe potrzeby, utrzymywała go głównie opieka społeczna. Do nowej informacji o odsetkach odniosła się Agnieszka Pomaska, posłanka PO z Gdańska.

– Zostało obnażone to dobre serce Karola Nawrockiego, bo ktoś, kto opiekuje się starszym i schorowanym mężczyzną, nie powinien pożyczać mu pieniędzy na 20 procent. Jeśli komuś się pomaga, to nie stawia się tak wysokiego progu zwrotu pożyczki. Karol Nawrocki kłamał, to jest dla niego kompromitujące. Pytanie, czy okłamywał też swoje środowisko polityczne – mówiła członkini sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego.

