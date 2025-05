Najnowszy sondaż tuż przed ciszą wyborczą. Nawrocki notuje potężny wzrost i skraca dystans

Pracownia United Surveys sprawdziła na zlecenie WP, jak wygląda poparcie kandydatów na prezydenta na końcowym etapie kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski otrzymał w ostatnim sondażu przed ciszą wyborczą 31,5 proc. To spadek o 1,7 punktu procentowego w porównaniu do badania z 7 maja. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z wynikiem 26,6 proc. To zysk o 3,4 pkt proc. na przestrzeni nieco ponad tygodnia.

Kandydaci na prezydenta na zielono w najnowszym sondażu. Mentzen na drugim biegunie

Szans na drugą turę nie ma Sławomir Mentzen, na którego chęć oddania głosu zadeklarowało 11,7 proc. respondentów. To rezultat niższy o 1,9 p.p. Na kolejnej pozycji znalazł się Szymon Hołownia z takim samym wynikiem jak w poprzednik sondażu – 7,5 proc. Magdalena Biejat cieszy się poparciem na poziomie 6,7 proc. To wzrost o 0,6 p.p. Dalej jest Adrian Zandberg z wynikiem 4,4 proc., który zyskał 0,7 p.p.

Na kolejnej pozycji plasuje się Grzegorz Braun z wynikiem 4,1 proc., który zyskał 0,6 p.p. Głos przy urnie wyborczej na Joanne Senyszyn deklaruje oddać 2,4 proc. ankietowanych. To wzrost aż o 1,8 p.p. Dwa proc. Polaków popiera Marka Jakubiaka. To wynik lepszy o 0,8 p.p. Krzysztof Stanowski notuje w badaniu 1,8 proc. To wzrost o 0,2 p.p. Pozostali zarejestrowani kandydaci w wyborach prezydenckich uzyskali łącznie 1,3 proc., co jest wynikiem lepszym o 0,7 p.p.

Najnowszy sondaż wybory prezydenckie. Trzaskowski w dół, Nawrocki w górę przed ciszą wyborczą

Zapytano również zdecydowanych wyborców, na kogo oddaliby głos przy takim zestawieniu w drugiej turze. Prezydentem zostałby Rafał Trzaskowski, którego wskazało 56,2 proc. uczestników sondażu. Karola Nawrockiego poparło 43,8 proc. respondentów. Badanie przeprowadzono od 13 do 15 maja na reprezentatywnej grupie 1,5 tys. pełnoletnich mieszkańców Polski.

Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy – tak, aby odzwierciedlała strukturę społeczną i demograficzną populacji, m.in. pod względem wieku, płci, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu zamieszkania. Błąd oszacowania wynosi maksymalnie trzy p.p., przy poziomie ufności 95 proc. Badanie przeprowadzono metodami CATI (wywiady telefoniczne) i CAWI (wywiady internetowe).

