W lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej nr 33 w Bielsku-Białej doszło do tragedii. - Doszło do załamania zdrowotnego u starszego mężczyzny. Próbowano go reanimować, przywrócić mu czynności życiowe. Niestety nie udało się - poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podkom. Sławomir Kocur.

