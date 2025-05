Znany ksiądz ocenił wynik Brauna. „Porażka polskiego Kościoła”

Europoseł – prezes Konfederacji Korony Polskiej (skrajnie prawicowej partii) – w wyborach 18 maja uzyskał aż 6,34 procenta wszystkich głosów. Frekwencja w lokalach wyborczych była rekordowa – nigdy w historii Polski nie było podobnej sytuacji, by aż 67,31 proc. obywateli uprawnionych do głosowania wybrało się do urn.

Wynik Brauna, który deklaruje się jako katolik, nie cieszy jednak księdza Jacka Prusaka. I nie tylko tego duchownego. Dlaczego?

Popularny jezuita o wynikach głosowania. „Porażka polskiego Kościoła”

Ks. Prusak to członek Towarzystwa Jezusowego. Jest znany opinii publicznej jako psychoterapeuta, psycholog (jest doktorem nauk humanistycznych w tym zakresie), a także teolog. Jest też szefem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie i byłym członkiem Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”, byłym zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Życie Duchowe”, a także autorem licznych książek, które cieszą się popularnością.

Czwarty wynik w I turze wyborów, który uzyskał Braun, to według jezuity „najwyższa porażka polskiego Kościoła”. „To naprawdę boli” – przyznał. Został zapytany przez użytkownika Facebooka, dlaczego tak sądzi. Przez osoby niezaznajomione z poglądami ks. Prusaka jego wpis mógł zostać zinterpretowany niezgodnie z jego intencjami. Jezuita wskazał, że uważa tak, bo poglądy Brauna to „demagogia, a nie ewangelia i populizm, a nie demokracja”.

Proboszcz z Londynu o wyniku kandydata Konfederacji w Wielkiej Brytanii. „To jest dopiero szok i niedowierzanie”

Głos w komentarzach, pod postem ks. Prusaka, zabrał kolejny duchowny – Bartosz Rajewski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha na South Kensington w Londynie.

„Trzecie miejsce w głosowaniu na Wyspach Brytyjskich zajął Braun, który zdobył 14,45% głosów. To jest dopiero szok i niedowierzanie. Przecież Polacy w UK żyją w społeczeństwie multikulturowym, pracują z Żydami, edukują dzieci z muzułmanami, na piwo chodzą z ateistami, znają gorzki smak brexitu [wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – przyp. red.] i brexitowego oszustwa. Niewiarygodne” – stwierdził ze zdziwieniem.

