IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Alert ws. gwałtownych wzrostów stanów wody

Na południu Polski w obowiązują ostrzeżenia pogodowe 1. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla powiatów: wadowickiego, suskiego, myślenickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza i gorlickiego w woj. małopolskim. Alerty obowiązuje też w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim na Podkarpaciu.

Na obszarze od powiatu wadowickiego do nowosądeckiego ostrzeżenia wydano w czwartek 22 maja o godz. 21 i będą ważne przez dobę. Prognozowane są opady deszczu o wysokości od 30 do 50 mm o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Początkowo możliwe są lokalne burze. Z kolei alerty dla terenu od powiatu gorlickiego do bieszczadzkiego są ważne od czwartku od godz. 23 do piątku do godz. 13. Tu prognozowana wysokość opadów mieści się w przedziale od 25 do 35 mm.

Prognoza pogody na piątek. Ostrzeżenia IMGW, na północnym zachodzie Polski możliwe lokalne burze

W związku prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w tym opadami burzowymi na rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych IMGW wydał również żółte ostrzeżenia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody. W dzień na południowym wschodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie całkowite i deszcz o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze Polski będzie pochmurno i lokalnie popada deszcz.

Na wybrzeżu możliwe są burze, a na Podhalu oraz w górach śnieg. Miejscami do 15 mm opadu. W Tatrach spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej to około 15 cm. Wiatr na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni. Temperatura maksymalna na Podhalu wyniesie ok. sześciu stopni Celsjusza. Na Podkarpaciu 12 st. C., a na Lubelszczyźnie 11 kresek. Na zachodzie kraju słupki rtęci pokażą ok. 15 stopni Celsjusza, w centrum Polski termometry dobiją do 17 kresek.

