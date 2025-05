Duda dostał pytanie o Trzaskowskiego. Wymowne słowa prezydenta

W środowy wieczór 28 maja Andrzej Duda pojawił się w Kanale Zero. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim i Robertem Mazurkiem polityk podsumowuje swoją prezydenturę, a także ocenia bieżącą sytuację polityczną.

Duda ocenił Trzaskowskiego. Wymowne słowa prezydenta

Prowadzący rozmowę zapytali głowę państwa o decyzję Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej nie pojawił się w Końskich na debacie, którą chciała zorganizować Telewizja Republika. Polityk KO spotkał się w tym czasie z mieszkańcami Kalisza i odpowiadał na zadawane przez nich pytania w formule „jeden na jeden”.

– Rafał Trzaskowski już kiedyś raz nie przyjechał do Końskich, wtedy kiedy ja tam byłem. Powiem tak, są bardzo różne głosy, kiedy rozmawia się z takimi ludźmi, którzy specjalizują się w różnych analizach kampanijnych czy wręcz w planowaniu kampanii, mówią że te ostatnie dni w zasadzie już nic nie zmieniają w wyniku tak naprawę, że tak jazgot kampanijny, zalew informacyjny powoduje, że ludzie się wyłączają i tak naprawdę już wiedzą, na kogo chcą zagłosować – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent nie chciał wprost ocenić, co myśli o decyzji Rafała Trzaskowskiego ws. debaty w Końskich.

Wybory 2025. Duda poparł Nawrockiego

W dalszej części rozmowy Andrzej Duda stwierdził, że nie chce wprost oceniać kandydatów. – Staram się oceniać programy, a nie samych polityków. Od początku powtarzałem, że podstawowym obowiązkiem osoby, która kandyduje w wyborach jest dotrzymanie obietnicy. Nie wszystko udaje się zrealizować, ale to, co jest komunikowane wyborcom na wiecach ma wymiar fundamentalny i powinno być realizowane – tłumaczył prezydent.

Na pytanie Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego o poparcie dla Karola Nawrockiego, Andrzej Duda powiedział, że „zdecydował się wesprzeć tego kandydata, ponieważ zna go i ufa, że będzie realizował to zadanie prezydenckie, o którym mówił i będzie kontynuował to, co on zaczął”.

