NA ŻYWO: Debata w TV Republika i niespodzianka od Trzaskowskiego

16:36 Mentzen: Była duża różnica między zachowaniem otoczenia Trzaskowskiego i Nawrockiego. Otoczenie Nawrockiego było bardzo kulturalne i nie było z nimi żadnego problemu. Otoczenie Rafała Trzaskowskiego zostawiło po sobie straszny syf. Nie chodzi ani o Rafała Trzaskowskiego ani o Wiolę Paprocką 16:28 Witold Zembaczyński i Konrad Frysztak przynieśli do Sejmu tzw. wykrywacz kłamstw. Zaapelowali do kandydującego na urząd prezydenta Karola Nawrockiego, by poddał się badaniu





Posłowie KO zaprosili Nawrockiego do Sejmu. Przynieśli wykrywacz kłamstw 16:21 Mentzen: Karol Nawrocki ma problemy z wiarygodnością. Bardzo duży plus za podpisanie deklaracji, bardzo duży minus za problemy z wiarygodnością. Nie ufam mu w sprawie jego przeszłości 16:16 Mentzen: Młodość Karola Nawrockiego jest świetnym tematem - może nie w kampanii wyborczej, ale chciałbym, żeby powstał kiedyś jakiś rzetelny dokument - co on robił w tym Grand Hotelu, o tych ustawkach. Gdyby na początku kampanii PiS pokazało historię Nawrockiego, chłopaka z tych osiedli w Gdańsku, to byłaby świetna historia filmowa w amerykańskim stylu. Teraz mamy faceta, który wziął się znikąd i mamy mało rzetelnych informacji, co robił w młodości 16:08 Mentzen: Rozmowa z Karolem Nawrockim była wyjątkowo niekonfrontacyjna. Który punkt nie zaczynałem, to Nawrocki się ze mną zgadzał 16:06 Mentzen: To, że na rozmowę przyjechał Rafał Trzaskowski zaskoczyło mnie. Nie spodziewałem się takiej reakcji jego sztabu 16:00 Za chwilę rozpocznie się wiec Rafała Trzaskowskiego:



x.com 15:44 Tymczasem Donald Tusk stanowczo zareagował na wydarzenia z Wrocławia. W środę 28 maja wieczorem w stolicy Dolnego Śląska odbywa się finał Ligi Konferencji UEFA. Premier postanowił ostrzec zagranicznych chuliganów, którzy zaczęli urządzać burdy w polskim mieście.



sport.wprost.pl 15:41 Rafał Trzaskowski znajduje się na czele sondaży prezydenckich przed II turą wyborów zarówno wśród osób zdecydowanych, jak i tych, którzy się wahają. Według politolożki Karol Nawrocki może mieć trudności z zebraniem dodatkowego elektoratu.



Minimalna różnica w najnowszym sondażu prezydenckim. „Osiągnął sufit” 15:35 Karol Nawrocki w zaskakujący sposób skomentował fragment programu TVP Info, którego głównym bohaterem jest Jacek Kurski





Nawrocki zaskoczył. Tak skomentował deklarację Kurskiego 15:30 Tymczasem na godzinę 16 Sławomir Mentzen zapowiedział wystąpienie, podczas którego podsumuje swoje rozmowy z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim



x.com 15:18 Jak podała Gazeta Wyborcza, KO zaczęła dzisiaj masową akcję „door to door”. Szefowa sztabu Wioletta Paprocka przekazała, że celem jest odwiedzenie 100 tysięcy mieszkań. W trasę wyjdzie 10 tysięcy wolontariuszy, parlamentarzystów i sympatyków KO 15:12 Kandydat KO ma na ten wieczór inne plany. Cezary Tomczyk poinformował, że w ramach kampanii kandydata Koalicji Obywatelskiej można liczyć na niespodziankę. Ujawnił jedynie, że ma to być nowa formuła rozmowy z Polakami, której do tej pory w kampanii nie było 15:08 Na godzinę 20 TV Republika zaplanowała debatę w Końskich. Wiadomo, że stawi się na niej Karol Nawrocki 15:00 Przed nami gorący polityczny wieczór.

Kampania prezydencka jest już na ostatniej prostej. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mają coraz mniej czasu, aby przekonać wyborców do poparcia swoich kandydatur.

Debata w TV Republika. Nawrocki potwierdził udział

W środę 28 maja o godzinie 20 Telewizja Republika planuje zorganizować swoją debatę. Miałaby się ona odbyć na rynku w Końskich. Karol Nawrocki potwierdził, że jest gotów wziąć w niej udział.

– Republika zaproponuje debatę, jakiej jeszcze nie było! Będą niespodzianki! I tak, jak wszystkie poprzednie nasze debaty prezydenckie, ta środowa będzie uczciwa dla każdego z kandydatów. Liczymy, że Rafał Trzaskowski, inaczej niż 5 lat temu, zdecyduje się na spotkanie z milionami widzów i przyjedzie do Końskich – mówił szef stacji Tomasz Sakiewicz.

Wybory 2025. Trzaskowski „szykuje niespodziankę”

Na chwilę obecną wydaje się niemal pewne, że Rafał Trzaskowski nie pojawi się w Końskich. Prezydent Warszawy ma zaplanowane spotkania w Kępnie (o godzinie 16) oraz w Kaliszu (o godzinie 19:30). Cezary Tomczyk przekazał, że sztab polityka Koalicji Obywatelskiej szykuje na wieczór niespodziankę. Polityk na razie nie ujawnił żadnych szczegółów, zdradził jedynie, że będzie to szczera rozmowa z ludźmi w formule, której do tej pory w kampanii nie było.

Wcześniej Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że rozpoczyna akcję door to door. Szefowa sztabu Wioletta Paprocka przekazała, że celem jest odwiedzenie 100 tysięcy mieszkań. W trasę ma wyjść 10 tysięcy wolontariuszy, parlamentarzystów i sympatyków KO. – Kandydaci, którzy startowali w poprzednich wyborach i przede wszystkim główny kandydat, czyli Rafał Trzaskowski, będzie dzisiaj właśnie w takiej formule, między domami, prosił ludzi o poparcie – mówił Cezary Tomczyk w rozmowie z radiową Trójką.

Andrzej Duda w Kanale Zero

Na zamknięcie politycznego wieczoru o godzinie 21 Andrzej Duda pojawi się w Kanale Zero. Krzysztof Stanowski zapowiedział, że prezydent odpowie na wszystkie pytania od widzów, którzy zdecydują się zadzwonić do studia.

