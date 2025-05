Tyle Mentzen mógł zarobić na filmach z kandydatami PO i PiS. Kwota wgniata w fotel

Mentzen nie przeszedł do kolejnej tury wyborów. 18 maja zdobył jednak zaskakującą liczbę głosów – taką, jakiej nie dawały mu żadne sondaże przedwyborcze. „Krzyżyk” przy jego nazwisku na karcie postawiło bagatela 2,9 miliona osób uprawnionych do głosowania, co przełożyło się na trzeci wynik i blisko 15 punktów procentowych.

Nic więc dziwnego, że kandydaci Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości zaczęli zabiegać o głosy skrajnie prawicowego elektoratu. Mentzen wpadł na pomysł, by zorganizować transmitowane na żywo rozmowy z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. Obie już się odbyły (w czwartek i sobotę) i wciąż znajdują się wysoko w karcie „Na czasie”. Ile biznesmen mógł zarobić na filmach? Oszacował to jeden z dzienników i szanowany ekspert w branży.

Mentzen zwyciężył podwójnie?

Spotkanie z Trzaskowskim opublikowane zostało trzy dni temu – materiał wideo wyświetlono do tej pory ponad 4,7 mln razy. Jeśli chodzi o rozmowę z Nawrockim – wynik jest niemal identyczny, to 4,6 mln views-ów. Na platformie YouTube jest dostępny od pięciu dni.

Eksperci polityczni są niemal jednogłośni – Mentzen wykonał świetny ruch, bo pomimo tego, iż nie powalczy w drugiej turze, to jednak w kampanii mówiło się o jego postaci naprawdę sporo – chociażby w trakcie debaty prezydenckiej, zorganizowanej wspólnie przez trzy stacje telewizyjne. Politycznie właściciel kancelarii prawno-podatkowej mocno zyskał, chociaż mógł jeszcze więcej, gdyby nie różnego rodzaju „wpadki”, które nie spodobały się elektoratowi Konfederacji, takie jak wypicie piwa w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i kandydata na prezydenta PO w toruńskim barze.

Jednak nie tylko w tym obszarze Mentzen zapunktował. Filmy z Trzaskowskim i Nawrockim wygenerowały olbrzymie zasięgi, więc polityk otrzyma niebawem potężny zastrzyk gotówki. Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita”, by oszacować, ile mógł zarobić, należy przyjąć wartość CPM (cost per mille, czyli koszt, jaki firmy muszą zapłacić za dotarcie do 1000 odbiorców). Przy treściach politycznych średnio wynosi on od dwóch do pięciu euro. W związku z faktem, że filmy lidera Konfederacji odbiły się tak szerokim echem i wciąż znajdują się na 1. i 3. miejscu karty „Na czasie”, można przyjąć CPM – 4€.

Mentzen zarobił na filmach ćwierć miliona złotych?

Wywiad z Trzaskowskim mógł przynieść biznesmenowi ok. 16 tys. EUR przychodu z samych reklam. Jeśli chodzi o Nawrockiego sytuacja wygląda podobnie. Połowę dochodów zgarnia YouTube. W przeliczeniu na złotówki Mentzen mógł więc zarobić ponad 68 tysięcy złotych.



Sprawie przyjrzał się także ekspert z branży – Jacek Gadzinowski (który swego czasu prowadził niezwykle popularny kanał o nazwie Wjazd na chatę). „Nawet 250 000 PLN może zarobić Sławomir Mentzen na rozmowach z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim” – oszacował we wpisie na platformie LinkedIn. To oznacza, że stać byłoby go na małą, około 30-metrową kawalerkę w centrum Łodzi.

