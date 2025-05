Trzaskowski czy Nawrocki? Polacy zaskoczyli w nowym sondażu

Do drugiej tury wyborów prezydenckich pozostało już mniej niż tydzień. W niedzielę 1 czerwca pójdziemy do urn, aby zadecydować, czy nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego zostanie Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki. Eksperci nie mają wątpliwości, że wynik głosowania będzie na żyletki a o prezydenturze może zadecydować zaledwie kilkaset tysięcy głosów.

Trzaskowski czy Nawrocki? Oto wyniki najnowszego sondażu

Sondażownie na bieżąco sprawdzają, który z kandydatów ma aktualnie większe szanse na zwycięstwo. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że to Rafał Trzaskowski znajduje się na prowadzeniu. Oddanie głosu na kandydata Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało 45,7 proc. ankietowanych.

Z kolei Karol Nawrocki może liczyć na poparcie 43,6 proc. respondentów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nadal pozostaje bardzo duży odsetek osób niezdecydowanych. Aż 11 proc. badanych jeszcze nie zdecydowało, którego kandydata będą chcieli poprzeć.

Sondaż. Takie emocje budzą Trzaskowski i Nawrocki

Z kolei w badaniu Opinia24 dla Radia Zet ankietowanym zadano pytania, jak chętnie zagłosowaliby na Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego. W przypadku kandydata KO 32 proc. osób wybrało odpowiedź bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany/przekonana do tego kandydata a 13 proc. raczej chętnie, jest OK. 6 proc. przyznało, że zagłosuje na prezydenta Warszawy, chociaż zrobi to niechętnie. Z kolei 7 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź jestem nieprzekonany/nieprzekonana, raczej nie zagłosuję a 36 proc. zdecydowanie wykluczyło możliwość zagłosowania na Rafała Trzaskowskiego. 7 proc. jeszcze nie podjęło w tej sprawie decyzji.

W przypadku Karola Nawrockiego 24 proc. badanych zadeklarowało, że bardzo chętnie zagłosuje na kandydata popieranego przez PiS a 15 proc. raczej chętnie. Z sondażu wynika, że 10 proc. postawi na szefa IPN, chociaż zrobi to niechętnie. 41 proc. osób, które wzięły udział w badaniu zapowiedziało stanowczo, że nie odda głosu na Karola Nawrockiego a 4 proc. że raczej nie zdecyduje się na taki krok. Podobnie jak w przypadku Rafała Trzaskowskiego 7 proc. zaznaczyło odpowiedź rozważam, nie mówią tak ani nie.

Sondaż przeprowadziła Opinia24 na zlecenie Radia ZET, w dniach 23-26 maja 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 18 lat i więcej metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz internetowego (CAWI).

