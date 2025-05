Co Polacy myślą o aferach Nawrockiego? Sondaż nie służy kandydatowi PiS

O opinię na temat udziału popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego w ustawkach, a także zażycia przez niego woreczka nikotynowego w trakcie debaty prezydenckiej, zapytała pracownia Opinia24 na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24.

Karol Nawrocki i snus. Co Polacy myślą o sprawie woreczka nikotynowego?

Pierwsze z pytań dotyczyło woreczka nikotynowego, który Karol Nawrocki zażył podczas debaty prezydenckiej w TVP. Telewizyjne kamery uchwyciły nietypowe zachowanie kandydata, a internauci zaczęli się zastanawiać, co to było.

„Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne” – tłumaczył szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker.

Opinia24 zapytała Polaków: „Podczas piątkowej debaty Karol Nawrocki sięgnął po snus, czyli podawaną doustnie używkę na bazie nikotyny. Jak Pan(i) ocenia tę sytuację?”.

Najwięcej wskazań otrzymała odpowiedź „negatywnie” – 53 proc. Kolejna była odpowiedź „ani pozytywnie, ani negatywnie – jest to obojętne” – 33 proc. 8 proc. oceniło sytuację pozytywnie, a pozostałe 6 proc. nie było w stanie udzielić odpowiedzi.

Tak Polacy oceniają rzekomy udział Karola Nawrockiego w ustawkach. Większość na „nie”

Kolejne pytanie dotyczyło niedawnych doniesień o udziale Karola Nawrockiego w ustawkach kibicowskich. Temat ten podczas rozmowy z kandydatem poruszył Sławomir Mentzen, co szybko podchwyciły media, ustalając nawet dokładnie w jakiej walce miał brać udział polityk.

Pytanie pracowni brzmiało: „Jak ocenia Pan(i) informację, że Karol Nawrocki w przeszłości mógł brać udział w tzw. ustawkach?”.

Ponownie najwięcej wskazań otrzymała odpowiedź „negatywnie” – 53 proc. Wariant „jest mi to obojętne” wybrało 36 proc. badanych, a „pozytywnie – 7 proc. Pozostałe 4 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

