Kaczyński brał udział w ustawkach? Tuskowi wystarczyło tylko pięć słów

– Ja nie potrafię policzyć, ile razy ja byłem we wczesnej młodości, nawet w dzieciństwie przede wszystkim pacjentem pogotowia ratunkowego. Nie dlatego, że się wywracałem na ulicy czy tam jakichś meczów piłkarskich, tylko dlatego, że nawet na Żoliborzu było bardzo dużo, bardzo różnych ludzi, a walki wtedy toczyły się w sposób taki, powiedzmy sobie, w najwyższym stopniu zdecydowanym – powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

– Mój brat, akurat może miał więcej szczęścia, rzadziej go trafiano czymś ciężkim, ale też bywał w tym pogotowiu – kontynuował prezes PiS. Kaczyński podkreślił, że ustawki „są czymś bardzo brutalnym i nie jest ich zwolennikiem”. – To jest taka walka, która, co tu dużo mówić, jeśli spojrzymy na dzisiejszy stan Polski, a dokładnie stan wokół Polski, my potrzebujemy odważnych mężczyzn, a nie takich ludzi, którzy jak padną pierwsze strzały, to się rzucą do ucieczki – mówił lider Prawa i Sprawiedliwości.

Donald Tusk o Kaczyńskim w kontekście ustawek. „Jarosław Mały Bu. Nie wiedziałem”

„Jarosław Mały Bu. Nie wiedziałem” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. To aluzja do Patryka Masiaka ps. „Wielki Bu”, który jest znajomym Karola Nawrockiego. To kolejny wpis premiera w kwestii bójek pseudokibiców. Wcześniej odniósł się do słów, które padły ze strony głowy państwa w Kanale Zero. „Nie dziwcie się słowom Pana Prezydenta Dudy. To tylko niekompetencja. Tyle samo wie o ustawkach, co o dżentelmeńskich umowach” – napisał Tusk.

– Ja oczywiście absolutnie tego nie pochwalam, żeby była jasność, nie pochwalam tego, ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny. Jak chcą się między sobą bić w lesie i idą tam specjalnie, zawierają gentlemen’s agreement między sobą, że będą to robili na określonych zasadach i się biją, no lubią. Ludzie chodzą, grają w gry hazardowe, przegrywają fortuny, przegrywają całe majątki czy mamy im tego zakazać, być może tak – mówił w środę Duda.

