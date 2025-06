Co oznacza wygrana Nawrockiego? Uprawnienia prezydenta w praktyce

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pełni funkcję głowy państwa i jest najwyższym przedstawicielem Polski na arenie międzynarodowej. Jest też gwarantem ciągłości władzy państwowej, zwierzchnikiem sił zbrojnych oraz współtwórcą polityki wewnętrznej i zagranicznej. Jego uprawnienia zawarte są w rozdziale V Konstytucji RP.

Jak zapisano w ustawie zasadniczej, prezydent „czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”.

Droga do prezydentury

Aby zostać prezydentem, kandydat musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim powinien być obywatelem Polski, mieć ukończone 35 lat, nie może być pozbawiony praw publicznych i musi zdobyć co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia. Głowę państwa wybiera się w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Ta sama osoba może sprawować urząd maksymalnie przez dwie kadencje.

Po wygranych wyborach nowo wybrany prezydent składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym (Sejmem i Senatem):

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Do słów przysięgi może dodać: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Reprezentacja kraju i polityka zagraniczna

Prezydent reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej – zarówno w kontaktach bilateralnych, jak i w organizacjach takich jak NATO czy ONZ. Choć politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów, głowa państwa aktywnie uczestniczy w jej współtworzeniu i realizacji – we współpracy z premierem oraz ministrem spraw zagranicznych. To prezydent mianuje ambasadorów, ale tylko na wniosek szefa MSZ, poparty przez premiera.

Zwierzchnictwo nad armią i bezpieczeństwo kraju

Jako zwierzchnik sił zbrojnych prezydent odpowiada za obronność państwa. Wspólnie z premierem zatwierdza kluczowe dokumenty, w tym strategię bezpieczeństwa narodowego. Pomaga mu w tym Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

W przypadku zagrożenia zewnętrznego lub napaści zbrojnej prezydent – na wniosek Rady Ministrów – może wprowadzić stan wojenny. W takim przypadku kieruje obroną kraju. Może też wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, jeżeli Sejm nie może zostać zwołany. To on mianuje dowódców sił zbrojnych, zarządza mobilizację oraz decyduje o użyciu armii.

W razie zagrożenia ustroju, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego prezydent wprowadza stan wyjątkowy. Ma także prawo skierować wojsko za granicę – w celach pokojowych, obronnych lub antyterrorystycznych.

Udział w procesie legislacyjnym

Choć ustawy uchwala Sejm i Senat, ich wejście w życie wymaga podpisu prezydenta. Głowa państwa może skorzystać z prawa weta – wówczas ustawa wraca do Sejmu, a do jej ponownego uchwalenia potrzeba większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy posłów. Prezydent może też skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli ma wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją.

Sam prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej, czyli może przedstawić projekt ustawy. Ratyfikuje także umowy międzynarodowe i może zwrócić się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie już obowiązujących aktów prawnych.

Rola wobec rządu

Po wyborach parlamentarnych prezydent wskazuje kandydata na premiera, zazwyczaj lidera ugrupowania mającego większość w Sejmie. Na jego wniosek powołuje następnie Radę Ministrów. Jeśli rząd nie uzyska wotum zaufania, prezydent może w kolejnych krokach ponownie wskazać kandydata. Jeśli jednak trzykrotnie Sejm nie powoła rządu, prezydent rozwiązuje parlament i zarządza wybory.

W sprawach najwyższej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową, czyli posiedzenie rządu pod jego przewodnictwem.

Uprawnienia nominacyjne

Prezydent powołuje na ważne funkcje państwowe, m.in.:



ministrów – na wniosek premiera

sędziów (na wniosek KRS)

prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

pierwszego prezesa Sądu Najwyższego

członków Rady Polityki Pieniężnej (3 z 9)

członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego

szefa swojej Kancelarii

dwóch członków KRRiT

Na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów może też nadać tytuł profesora. Wnioskuje do Sejmu o powołanie prezesa NBP. Może też wyrazić zgodę na przyjęcie przez obywatela RP odznaczenia od państwa obcego.

Ordery, obywatelstwo i prawo łaski

Prezydent nadaje ordery i odznaczenia państwowe – może to uczynić z własnej inicjatywy lub na wniosek m.in. premiera czy ministrów. Podejmuje też decyzje dotyczące obywatelstwa – może je przyznać lub wyrazić zgodę na jego zrzeczenie się.

Jako jedyny w państwie ma również prawo łaski – może darować skazanemu karę lub ją złagodzić. Nie dotyczy to jednak osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Orędzia i referenda

Prezydent ma prawo występować z orędziem do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego. Może również wygłaszać orędzia do obywateli w mediach publicznych. Na wniosek prezydenta, za zgodą Senatu, można zarządzić referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Akty urzędowe

W ponad 30 przypadkach prezydent może wydawać tzw. akty urzędowe bez kontrasygnaty premiera – m.in. zarządzać wybory, stosować prawo łaski, przedstawiać inicjatywy ustawodawcze, nadawać obywatelstwo czy ordery. Pozostałe akty – np. dotyczące mianowania ambasadorów – wymagają kontrasygnaty szefa rządu.

Koniec kadencji i nadzwyczajne sytuacje

Kadencja prezydenta kończy się po pięciu latach. Jeśli nie może on pełnić obowiązków (z powodu choroby, rezygnacji, śmierci czy unieważnienia wyborów), jego zadania przejmuje marszałek Sejmu. W przypadkach przejściowych decyzję podejmuje Trybunał Konstytucyjny, w trwałych – Zgromadzenie Narodowe.

Prezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za złamanie Konstytucji, ustaw lub przestępstwo. Wówczas Zgromadzenie Narodowe zawiesza go w urzędowaniu, a wyrok Trybunału Stanu może zakończyć jego prezydenturę.

