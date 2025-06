„Próbują Polakom zohydzić”. Syn Karola Nawrockiego zabrał głos

Daniel Nawrocki wspierał swojego ojca w czasie kampanii wyborczej i wciąż pozostaje aktywny, także w przestrzeni medialnej. – Próbują Polakom zohydzić wybór mojego taty na prezydenta. Wcześniej chcieli go zniszczyć przez całą kampanię wyborczą, na szczęście się nie udało. Dlatego właśnie teraz chwytają się czego tylko mogą, chcąc Polakom zohydzić ten wybór. Znowu poniosą porażkę – powiedział syn Karola Nawrockiego, cytowany przez „Super Express”.

Syn Nawrockiego zabrał głos. „Może wcale nie być na rękę Trzaskowskiemu i Tuskowi”

Daniel Nawrocki podkreślił, że są przypadki, kiedy powtórne liczenie głosów w okręgowych komisjach, które zlecił Sąd Najwyższy, przyniosło pozytywny efekt dla jego ojca. – Jeszcze się okaże, że to powtórne liczenie może wcale nie być na rękę Rafałowi Trzaskowskiemu i Donaldowi Tuskowi. Bo to tata osiągnie lepszy wynik niż ten podany przez Państwową Komisję Wyborczą – dodał syn prezydenta-elekta.

W piątek 27 czerwca w Sądzie Najwyższym podczas jawnych posiedzeń zostaną rozpatrzone trzy protesty wyborcze. Przed budynkiem instytucji demonstrują dwie grupy manifestantów. Jedni domagają się ponownego przeliczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich, podnosząc argumenty o rzekomym „sfałszowaniu” wyniku. Druga strona protestuje przeciwko obecnej władzy i przestrzega przed bezprawiem, a także rzekomą próbą odebrania zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu.

Wiadomo, że do Sądu Najwyższego trafiło ok. 56 tys. protestów wyborczych. SN zapowiedział, że posiedzenie jawne w celu podjęcia uchwały w przedmiocie stwierdzenia ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r., odbędzie się w przyszłym tygodniu – we wtorek 1 lipca 2025 r.

