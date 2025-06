Oryginalne imię dla dziecka. Jak daleko można się posunąć?

Elon Musk, którego imię znaczy po hebrajsku „dąb” lub „drzewo”, ma 11 dzieci i każde z nich ma imię nietypowe – na przykład Techno Mechanicus. Ale najbardziej nietypowe imię dostał syn, który towarzyszył wiele razy Muskowi podczas wizyty w Białym Domu u prezydenta Donalda Tumpa. Chłopiec nazywa się X Æ A-Xii Musk.

O takim imieniu można w Polsce tylko pomarzyć, choć co roku niektórzy niezmordowanie wystawiają cierpliwość urzędników stanu cywilnego na próbę.

Co z tego że niewolnica? Ale Izaura lub Isaura

Kto pamięta czasy nadawania w Polsce serialu „Niewolnica Izaura”, tego nie zszokuje informacja, że obecnie w Polsce żyje 51 kobiet o imieniu Izaura, i jest to ich pierwsze imię, a 56 Polek ma tak na drugie imię. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 48 (w 2023 roku) i 41 (2022 roku). To niewielka cena za ogromną popularność brazylijskiego serialu w połowie lat 80. biorąc pod uwagę fakt, że oglądało go sumiennie co tydzień ponad 20 mln Polaków.

Węgrzy poszli wtedy o krok dalej – część węgierskich widzów robiła nawet pieniężne zbiórki na wykup niewolnicy z rąk okrutnego plantatora bawełny.

Przed transformacją ustrojową Polacy nie mieli wielu źródeł inspiracji. Zakaz wyjazdów za granicę, tylko dwa programy w telewizji z rodzimą produkcją, ograniczony rynek książek, niewielki dostęp do zagranicznej prasy. Efektem jest kilka pokoleń, w których królują Zosie, Marysie, Anie, Jadzie, Janki, Piotrki, Krzysie, Marki. Ale to się szybko zmieniło.

Polaków inspiruje dosłownie wszystko dookoła

Jedna z polskich aktorek nazwała córkę Alikia Ilja. Inspirowała się Grecją, którą uwielbia odwiedzać. Dziewczynka ma dziś 13 lat. Piosenkarz swoją trójkę dzieci nazwał: Xavier, Fabienne i Etiennette. – Przez to chciałem nadać dzieciom wyjątkowość – tłumaczył w mediach. Córka Lary Gessler to Nena.

Idąc w euforii do Urzędu Stanu Cywilnego trzeba pamiętać, że urzędnik może odmówić rejestracji imienia, jeśli narusza ono kilka zasad. O tym jak nieprawdopodobnie chcieli nazwać swoje dzieci Polacy napisał portal Infotuba.pl.