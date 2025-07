Afrykańskie upały w Polsce. Nawet 37 stopni na termometrach

W 16 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami. Alerty 2. stopnia są ważne w całości dla woj. opolskiego i łódzkiego oraz w części powiatów woj. lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

Na obszarze obowiązywania ostrzeżeń IMGW w woj. lubuskim temperatura maksymalna wyniesie od 34 do 37 stopni Celsjusza. Same alerty są ważne do środy do godz. 21. Dla części woj. kujawsko-pomorskiego, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny słupki rtęci będą wahać się od 30 do 33 kresek, a w nocy temperatura minimalna wyniesie od 15 do 18 st. C. Ostrzeżenia pogodowe będą aktualne od środy do godz. 12 do czwartku do godz. 17.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed upałami. Wysokie temperatury na starcie lipca

Podobne sytuacja wygląda dla niektórych regionów Warmii i Mazur. Jedyny wyjątkiem będzie, że termometry będą wskazywać wartości od 29 do 32 stopni Celsjusza. Dla części powiatów Śląska i Mazowsza oraz woj. łódzkiego słupki rtęci w środę będą pokazywać od 30 do 33 kresek, a w czwartek od 33 do 36 st. C. W nocy temperatura nocy temperatura minimalna również wyniesie od 15 do 18 stopni Celsjusza. Alerty będą z kolei ważne od środy od godz. 13 do czwartku do godz. 20.

W rejonie obowiązywania ostrzeżeń pogodowych na Podlasiu w środę termometry będą wskazywać między 28 a 31 kreskami, a w czwartek od 32 do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy będzie jak we wcześniejszych przypadkach. Alerty będą z kolei obowiązywać od środy od godz. 14 do czwartku do godz. 21.

Żółte i pomarańczowe alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Oprócz pomarańczowych ostrzeżeń Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też alerty żółte niższego stopnia. Będą one ważne dla woj. zachodniopomorskiego i części powiatów w woj. lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim i podkarpackim. W pierwszym przypadku termometry pokażą od w środę od 33 do 35 stopni Celsjusza, a w nocy co najmniej od 15 do 17 kresek. Ostrzeżenia kończą w środę o godz. 21.

Dla regionów w woj. lubuskim i na Dolnym Śląsku słupki rtęci pokażą od 32 do 35 st. C. Alerty przestana obowiązywać w środę o godz. 21. Dla Pomorza, przeważającej części woj. zachodniopomorskiego i kilku powiatów woj. kujawsko-pomorskiego temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 stopni Celsjusza, a alerty będą ważne od środy od godz. 12 do czwartku do godz. 21.

Z kolei dla pięciu ostatnich wymienionych województw, gdzie ważne są ostrzeżenia, temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza w środę i między 33 a 35 kreskami w czwartek. W nocy temperatura minimalna będzie się wahać od 15 do 17 st. C. Alerty będą ważne od środy od godz. 14. Do czwartku do godz. 17. Ostrzeżenia mogą być aktualizowane, aby pozostać na bieżąco warto odwiedzić strony Instytutu.

Czytaj też:

Upał może powodować omdlenia, a nawet zawał. Jak przeciwdziałać i reagować?Czytaj też:

Pies dyszy? Ekspertka o tym, kiedy ten sygnał powinien zaniepokoić. „Skrajny przypadek”