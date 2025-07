Spotkanie liderów koalicji. Podjęto ważne decyzje

Premier Donald Tusk, wiceszef rządu Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałek Szymon Hołownia spotkali się 8 lipca, by rozmawiać o roszadach w Radzie Ministrów. Założyciel Polski 2050 złożył wniosek, by rekonstrukcja przesunięta została na 22 lipca. Zostało to zaakceptowane przez pozostałych liderów – poinformował przewodniczący Nowej Lewicy w środę na sejmowym korytarzu. Polityk przekazał, że przed tą datą dojdzie najpewniej do jeszcze jednego spotkania przedstawicieli czterech ugrupowań.

Anonimowe źródło – osoba zaznajomiona ze sprawami koalicji rządzącej – przekazało Polskiej Agencji Prasowej, że NL z dużym prawdopodobieństwem nie straci żadnego „stołka”. PAP pisał wcześniej, że Tusk chciał utworzenia dwóch wielkich ministerstw, które powstałyby poprzez połączenie resortów zajmujących się gospodarką i energetyką. Pierwszym dowodziłby Andrzej Domański z PO.

We wtorek koalicjanci zdecydowali, że nadzór nad spółkami SP miałaby kancelaria premiera. W tym momencie podlegają one głównie ministerstwu aktywów państwowych, a inne – resortowi obrony narodowej. Jeszcze inne – ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji.

A co stanie się z MAP? Nie wiadomo. Źródła PAP twierdzą, że decyzja ws. jeszcze nie zapadła. Tak samo jak ws. połączenia resortów sportu i turystyki z kultury i dziedzictwa narodowego, a także kolejnym – edukacji narodowej.

Pozostaje jeszcze kwestia fotela marszałka, czyli realizacji umowy koalicyjnej. Według niej w połowie listopada 2025 roku z funkcji tej ustąpić ma lider Polski 2050. Jego miejsce zajmie wtedy Czarzasty. W środę przewodniczący NL zapewniał, że Hołownia nie chciał dotąd na spotkaniach liderów K15P „renegocjacji” ustaleń, co oznacza, że za kilka miesięcy izba niższa zarządzana będzie przez inną osobę.

