Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Misja IGNIS, w której uczestniczył Sławosz Uznański-Wiśniewski, to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów naukowo-technologicznych realizowanych w ostatnich latach przez Europejską Agencję Kosmiczną i Polską Agencję Kosmiczną. Celem było prowadzenie eksperymentów w warunkach mikrograwitacji i testowanie technologii mogących znaleźć zastosowanie w przyszłych misjach załogowych na Księżyc i Marsa.

Według Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), wszystkie priorytetowe cele misji zostały zrealizowane. Polak poświęcił łącznie 95 godzin na realizację eksperymentów, w tym 12 eksperymentów polskich (z czego jeden odbywa się wyłącznie na Ziemi) oraz cztery projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Ostatni dzień w przestrzeni kosmicznej

Niedziela była ostatnim pełnym dniem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dzień ten upłynął pod znakiem domykania ostatnich zadań operacyjnych i symbolicznego pożegnania z załogą. Ceremonia, choć miała nieformalny charakter, była ważnym momentem dla całej ekipy. Praca w warunkach mikrograwitacji to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale również ogromne obciążenie psychiczne i fizyczne.

Uznański-Wiśniewski w czasie pobytu w kosmosie pełnił wiele ról — był nie tylko badaczem i operatorem eksperymentów, ale również ambasadorem nauki, prowadząc relacje edukacyjne, kontaktując się z młodzieżą oraz społecznościami naukowymi na Ziemi.

Procedura powrotu. Lądowanie w Kalifornii

Zgodnie z planem, po godzinie 10.55 czasu polskiego zamknięto właz między kapsułą Dragon a stacją ISS. Następnie przeprowadzono test szczelności ramienia łączącego pojazd z orbitalnym kompleksem. Ostateczne oddokowanie kapsuły planowane jest na godzinę 13.05. Po nim załoga Axiom-4 rozpocznie serię manewrów prowadzących do wejścia w atmosferę Ziemi.

„Kluczowym momentem będzie wejście w atmosferę Ziemi. To nastąpi jutro ok. godz. 11” – przekazał Hubert Kijek na antenie TVN24. Proces powrotu zakłada odrzucenie dolnej części kapsuły z panelami słonecznymi, a następnie obrót statku osłoną termiczną w kierunku Ziemi, co umożliwi bezpieczne przejście przez atmosferę.

Po wodowaniu kapsuły u wybrzeży Kalifornii polski astronauta uda się do Kolonii w Niemczech. Tam, w ośrodku Envihab należącym do Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR), zespół medycyny kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie monitorować jego stan zdrowia i adaptację do ziemskiej grawitacji.

Przebieg ostatnich godzin misji

Poniedziałkowy poranek rozpoczął się intensywnie. O 10.43 astronauci zajęli miejsca w kapsule Dragon, przygotowując się do długiego procesu powrotu. Na pokładzie ISS po ich odcumowaniu pozostanie siedmioosobowa załoga, która będzie kontynuować codzienne zadania operacyjne. O 11.00 Sławosz Uznański-Wiśniewski jeszcze pomagał innym członkom załogi, sam nie miał jeszcze na sobie skafandra, co spowodowało chwilowe opóźnienie w zamknięciu włazu.

Warto przypomnieć, że misje tego typu stają się częścią globalnej strategii eksploracji kosmosu i przygotowania do stałej obecności człowieka poza orbitą Ziemi. Technologie i wiedza zdobyte w ramach projektu będą wykorzystywane w planowanych misjach na Księżyc i Marsa.

