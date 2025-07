Koalicja trzeszczy. Czy przetrwa do wyborów? Polacy podzieleni

„Polska 2050 – wbrew swoim koalicjantom – przegłosowała ustawę o możliwości przejmowania na własność mieszkań z budownictwa społecznego. Zrobiła to razem z PiS i Konfederacją. W innych czasach takie zachowanie koalicjanta kończyło się rozpadem obozu rządzącego. Dziś można usłyszeć, że poglądy koalicjantów nie mogą ograniczać Polski 2050 w realizacji jej programu. Ale premier nie jest zadowolony” – pisała w tym tygodniu dziennikarka „Wprost” Eliza Olczyk.

PSL i Lewica już od dłuższego czasu skaczą sobie do gardeł. Dodatkowo, nieuchronnie zbliża się czas, gdy Włodzimierz Czarzasty ma zastąpić na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię, a otoczenie tego drugiego, uważa, że być może w tym punkcie należy renegocjować umowę koalicyjną. Lada moment ma jednak dojść do rekonstrukcji rządu. Coś, co miało być oczekiwaną po wyborach prezydenckich formalnością, zaczyna przypominać wrzący kocioł.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że w koalicji trzeszczy coraz bardziej, ale czy na tyle mocno, że runie z hukiem?

Czy uważasz, że koalicja rządząca przetrwa do wyborów parlamentarnych w 2027 roku?

Polacy są w tej sprawie podzieleni, i to dokładnie równo.

W badaniu SW Research dla „Wprost” na tak postawione pytanie po 38,8 proc. badanych wskazało odpowiedzi „tak” i „nie”.

22,3 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Pewnie różnice w ocenie sytuacji możemy jednak zauważyć, gdy przyjrzymy się poszczególnym grupom badanych.