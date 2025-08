Mocny akcent na finiszu prezydentury. Andrzej Duda zawetował dwie ustawy

We wtorek Duda pożegnał się m.in. z siłami zbrojnymi, których zwierzchnikiem był przez dekadę (dwie kadencje), a także wręczył odznaczenia państwowe i odwołania – w tym dla szefowej jego kancelarii, Małgorzaty Paprockiej czy sekretarza stanu-szefa Gabinetu Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marcina Mastalerka.

6 sierpnia w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji zaprzysiężenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Karola Nawrockiego. Rano marszałek Sejmu – Szymon Hołownia – otworzy posiedzenie Parlamentu i rozpocznie się Zgromadzenie Narodowe. W trakcie obrad szef Instytutu Pamięci Narodowej złoży przysięgę i formalnie obejmie urząd głowy państwa. Później wygłosi pierwsze orędzie. Na końcu para prezydencka (warto przypomnieć, że w tę środę pierwszą damą zostanie oficjalnie małżonka polityka Prawa i Sprawiedliwości – Marta Nawrocka, z domu Smoleń) spotka się z prezydium Sejmu i Senatu. W południe odbędzie się zaś msza z udziałem nowego prezydenta – w Archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie – którą celebrował będzie Prymas Polski – arcybiskup Wojciech Polak. Homilię wygłosi natomiast abp Adrian Galbas. Nabożeństwo odprawione zostanie w intencji ojczyzny i głowy państwa.

W mszy uczestniczył będzie w też Duda. Prezydent poinformował 5 sierpnia na antenie Telewizji Republika, że skierował do Sejmu dwie ustawy, by zostały ponownie rozpatrzone. Kolejna trafi zaś do Trybunału Konstytucyjnego. Zrobił to na chwilę przed odejściem.

Dzień przed zaprzysiężeniem Duda wetuje 2 ustawy. Tak argumentuje swoje decyzje

Duda powiedział na antenie TV Republika, że „musiał” wspomniane ustawy skierować do izby niższej celem „ponownego rozpatrzenia”. – Nie zgodzę się na to, by uderzano w Polsce wyższe uczelnie [Akademię Kopernikańską i Akademię Wymiaru Sprawiedliwości – przyp. red.] – podkreślił.

Trzeci projekt dot. korzystania przez dzieci i młodzież od 13 roku życia z pomocy psychologicznej bez zgody opiekunów prawnych. – To nie jest weto. Tym razem ustawa jest przeze mnie kierowana do TK w trybie prewencyjnym. Przyczyna jest bardzo prosta. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. W moim przekonaniu jest bardzo wątpliwe konstytucyjnie, aby całkowicie poza kontrolą rodziców, młody 13-letni człowiek mógł sobie wybierać psychologa i poddawać się jego terapiom. To złożony problem. To kwestia bezpieczeństwa dziecka i praw rodziców – zaznaczył prezydent.

