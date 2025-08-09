Kolejny dzień, kolejny podpis Nawrockiego. Tym razem inicjatywa dotyczy wsi

Podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu „Ochrona Polskiej Wsi”. Jak wyjaśniał, chodzi o „realne działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego”. Po czwartkowej inicjatywie ws. CPK i piątkowej dotyczące PIT-u zero, jest to kolejne już działanie nowego prezydenta.

Nawrocki mówił o plagach egipskich

Nawrocki posłużył się porównaniem obecnej sytuacji polskich rolników do „plag egipskich”. Podkreślał, że zmagają się oni z nierówną konkurencja ze strony Ukrainy. Jako kolejne zagrożenia wymieniał zapisy Zielonego Ładu oraz umowę Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Do pozostałych „plag” zaliczył rozbudowaną biurokrację, trudności w zdobywaniu finansowania, powolną reakcję państwa na klęski żywiołowe czy brak infrastruktury przeciwpowodziowej i melioracyjnej.

Nawrocki mówił też o ochronie polskiej ziemi przed zagranicznymi nabywcami. — Jesteśmy dzisiaj na ziemi, z której poszedł główny impuls polskiego rolnika, że nie oddamy polskiej ziemi. Za ten impuls z roku 2015 wam dziękuję. Po roku 2016 udało się wprawdzie wprowadzić rozwiązania, które obroniły ten cały proces przed sprzedażą polskiej ziemi, a jest to gwarantowane do roku 2026 – zastrzegał.

– Udało się ten zły proces w konkretnej skali powstrzymać dzięki temu, że wy na Zachodnim Pomorzu — płacąc za to konkretną cenę, bo wielu przecież z was było aresztowanych i w pewnym sensie prześladowanych. Udało się ten proces zatrzymać, ale ta ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa już dziś polską większość parlamentarną i polski rząd, zgodnie z moimi obietnicami wyborczymi, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem – mówił.

Nawrocki: Polski rolnik jak żołnierz w wojsku

– Tak, dzisiaj wygrała Polska i dzisiaj też prezydent Polski mówi jasno, że jest za polskimi rolnikami – podkreślał polityk. – Jestem też tutaj po to, żeby powiedzieć, że nie tylko wieś jest za Karolem, ale Karol jest też za rolnikami i za polską wsią i to się nie zmieni przez najbliższe 5 lat – dodawał. – Polska nie będzie bezpieczna, jeśli nie będzie bezpieczna żywnościowo, a to polski rolnik, jak żołnierz z wojsku, polski rolnik odpowiada za bezpieczeństwo żywnościowe Polski – podkreślał.

