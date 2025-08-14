Republika nie będzie transmitować gali sportu. Zrobi to TVN

W Grodzisku Mazowieckim 26 września ma odbyć się pierwsza gala mieszanych sztuk walki Strife MMA – Strife 15. Portal Wirtualne Media przekazał, że transmisję z wydarzenia przeprowadzić TVN Turbo, a nie Telewizja Republika. W stacji Tomasz Sakiewicza można było oglądać transmisje ze wcześniej organizowanych przez Strife MMA wydarzeń.

Strife MMA w TVN Turbo. Przejście z Telewizji Republika

Przemysław Kwiatkowski, dyrektor TVN Turbo, przekazał portalowi więcej informacji na temat planowanego na za ponad miesiąc wydarzenia. Komentowanie gali zostaje powierzone Marianowi Ziółkowskiemu – zawodnikowi oraz komentatorowi KSW oraz Maciejowi Turskiemu – dziennikarzowi z Kanału Sportowego, który w przeszłości komentował KSW w Polsacie Sport. Konferansjerem podczas gali będzie Konrad Teper, a reporterem Filip Lewandowski.

– To mała tajemnica – powiedział Kwiatkowski w kontekście osoby, która ma poprowadzić studio gali.

Trzy gale 2026, sześć w 2026. Wszystkie na TVN Turbo

Strife MMA oraz TVN podpisały umowę na 1,5 roku. W 2025 roku, na jesieni, odbędą się trzy gale. Kolejne sześć zaplanowanych jest na rok 2026 – trzy na wiosnę i trzy kolejne na jesieni. W przeszłości TVN Turbo transmitował gale Iron Warriors Team oraz wydarzenia Strife MMA.

Maciej Turski był w przeszłości związany z KSW (Konfrontacja Sztuk Walki), największą polską organizacją MMA, która w październiku 2024 roku rozpoczęła współpracę z Canal+ Polska. Stacja transmituje wydarzenia na terenie naszego kraju, poza nim fani mogą oglądać gale na KSWTV.com. Maciej Turski nie otrzymał propozycji od Canal+ Polska, a jego miejsce jako komentatora zajął Marian Ziółkowski. Liczba gal KSW przekroczyła już 110. Ostatnia w tym roku ma odbyć się w grudniu w Paryżu.

Czytaj też:

Sakiewicz z kolejnym apelem. Telewizja Republika ma problemy?Czytaj też:

Powrót lubianych prezenterów. Poprowadzą „Dzień dobry TVN”