Nawrocki przedstawił nowych doradców. Wśród nich znane nazwiska

Nominacje dla doradców etatowych i społecznych prezydent Karol Nawrocki wręczył podczas specjalnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. – Dziękuję za to, że jesteście Państwo ze mną i że przyjęliście moje zaproszenie do ciężkiej pracy przez najbliższe 5 lat – mówił podczas krótkiego wystąpienia.

Karol Nawrocki powołał 21 doradców

– Choć formuła doradców etatowych i społecznych jest nieco inna niż formuła pracy administracyjnej, ale przy państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny wiele – podkreślał Nawrocki.

Podobnie jak przy powoływaniu najbliższych współpracowników, prezydent zwracał uwagę na charakteryzującą jego doradców „ciężką pracę dla Polski”. – Nosicie w sobie głęboką siłę intelektualną, siłę społeczną, umiejętność rozmowy z wieloma środowiskami. Każdy z Was jest inny i przychodzi z innego grona, a każdy z was jest ekspertem w swojej dziedzinie i w tych życiorysach czytamy regularną, ciągłą pracę dla naszej wspólnej Rzeczypospolitej Polskiej – oznajmiał.

Zapewniał też, że powołani przez niego doradcy pochodzą z różnych środowisk i reprezentują wiele branż. Jak wymieniał, będą zajmować się sprawami z zakresu m.in. spraw zagranicznych, ochrony zdrowia, rolnictwa, demografii, historii i nowych technologii.

Prezydent Karol Nawrocki powołał na doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Jarosława Bujaka

Dariusza Dudka

Piotra Głowackiego

Radosława Gruka

Pawła Gruzę

Magdalenę Hajduk

Jana Józefa Kasprzyka

Beatę Kempę

Tomasza Obszańskiego

Błażeja Pobożego

Barbarę Sochę

Krzysztofa Wacławka

Łukasza Witka

na doradcę społecznego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Wandę Buk

Piotra Czaudernę

Alvina Gajadhura

Bogdana Kubiaka

Sławomira Mazurka

Andrzeja Nowaka

Jacka Saryusza–Wolskiego

Leszka Skibę

