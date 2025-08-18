Nawrocki przedstawił nowych doradców. Wśród nich znane nazwiska

Nominacje dla doradców etatowych i społecznych prezydent Karol Nawrocki wręczył podczas specjalnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. – Dziękuję za to, że jesteście Państwo ze mną i że przyjęliście moje zaproszenie do ciężkiej pracy przez najbliższe 5 lat – mówił podczas krótkiego wystąpienia.
Karol Nawrocki powołał 21 doradców
– Choć formuła doradców etatowych i społecznych jest nieco inna niż formuła pracy administracyjnej, ale przy państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny wiele – podkreślał Nawrocki.
Podobnie jak przy powoływaniu najbliższych współpracowników, prezydent zwracał uwagę na charakteryzującą jego doradców „ciężką pracę dla Polski”. – Nosicie w sobie głęboką siłę intelektualną, siłę społeczną, umiejętność rozmowy z wieloma środowiskami. Każdy z Was jest inny i przychodzi z innego grona, a każdy z was jest ekspertem w swojej dziedzinie i w tych życiorysach czytamy regularną, ciągłą pracę dla naszej wspólnej Rzeczypospolitej Polskiej – oznajmiał.
Zapewniał też, że powołani przez niego doradcy pochodzą z różnych środowisk i reprezentują wiele branż. Jak wymieniał, będą zajmować się sprawami z zakresu m.in. spraw zagranicznych, ochrony zdrowia, rolnictwa, demografii, historii i nowych technologii.
Prezydent Karol Nawrocki powołał na doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
- Jarosława Bujaka
- Dariusza Dudka
- Piotra Głowackiego
- Radosława Gruka
- Pawła Gruzę
- Magdalenę Hajduk
- Jana Józefa Kasprzyka
- Beatę Kempę
- Tomasza Obszańskiego
- Błażeja Pobożego
- Barbarę Sochę
- Krzysztofa Wacławka
- Łukasza Witka
na doradcę społecznego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
- Wandę Buk
- Piotra Czaudernę
- Alvina Gajadhura
- Bogdana Kubiaka
- Sławomira Mazurka
- Andrzeja Nowaka
- Jacka Saryusza–Wolskiego
- Leszka Skibę
