Nawrocki przedstawił nowych doradców. Wśród nich znane nazwiska
Prezydent Karol Nawrocki z nowymi doradcami
Prezydent Karol Nawrocki z nowymi doradcami
W poniedziałek 18 sierpnia Karol Nawrocki przedstawił 21 kolejnych doradców. Jak mówił, są to eksperci z różnych dziedzin i środowisk.

Nominacje dla doradców etatowych i społecznych prezydent Karol Nawrocki wręczył podczas specjalnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. – Dziękuję za to, że jesteście Państwo ze mną i że przyjęliście moje zaproszenie do ciężkiej pracy przez najbliższe 5 lat – mówił podczas krótkiego wystąpienia.

Karol Nawrocki powołał 21 doradców

– Choć formuła doradców etatowych i społecznych jest nieco inna niż formuła pracy administracyjnej, ale przy państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny wiele – podkreślał Nawrocki.

Podobnie jak przy powoływaniu najbliższych współpracowników, prezydent zwracał uwagę na charakteryzującą jego doradców „ciężką pracę dla Polski”. – Nosicie w sobie głęboką siłę intelektualną, siłę społeczną, umiejętność rozmowy z wieloma środowiskami. Każdy z Was jest inny i przychodzi z innego grona, a każdy z was jest ekspertem w swojej dziedzinie i w tych życiorysach czytamy regularną, ciągłą pracę dla naszej wspólnej Rzeczypospolitej Polskiej – oznajmiał.

Zapewniał też, że powołani przez niego doradcy pochodzą z różnych środowisk i reprezentują wiele branż. Jak wymieniał, będą zajmować się sprawami z zakresu m.in. spraw zagranicznych, ochrony zdrowia, rolnictwa, demografii, historii i nowych technologii.

Prezydent Karol Nawrocki powołał na doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

  • Jarosława Bujaka
  • Dariusza Dudka
  • Piotra Głowackiego
  • Radosława Gruka
  • Pawła Gruzę
  • Magdalenę Hajduk
  • Jana Józefa Kasprzyka
  • Beatę Kempę
  • Tomasza Obszańskiego
  • Błażeja Pobożego
  • Barbarę Sochę
  • Krzysztofa Wacławka
  • Łukasza Witka

na doradcę społecznego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

  • Wandę Buk
  • Piotra Czaudernę
  • Alvina Gajadhura
  • Bogdana Kubiaka
  • Sławomira Mazurka
  • Andrzeja Nowaka
  • Jacka Saryusza–Wolskiego
  • Leszka Skibę

Źródło: Prezydent.pl