Taka będzie jesień w Polsce. Meteorolodzy już wiedzą

Miłośnicy afrykańskich upałów nie mają w tym roku wielu powodów do zadowolenia. W czerwcu i lipcu pogoda częściej przypominała późną wiosnę lub wczesną jesień, niż prawdziwe lato. Dopiero pierwsze dni sierpnia pozwoliły w pełni nacieszyć się słońcem oraz wysokimi temperaturami.

Pogoda w Polsce. To koniec upałów?

Druga połowa miesiąca przynosi na razie ochłodzenie, które pojawiło się w związku z napływem do Polski chłodniejszego powietrza polarno-morskiego.

W zdecydowanej części kraju ma być maksymalnie około 20-22 stopni, jednak a północy i krańcach południowych na termometrach zobaczymy zaledwie 16-19 stopni. Rześkie mają być także noce – z temperaturami spadającymi nawet nieco poniżej 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na jesień. Jest nowa prognoza dla Polski

Z danych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wynika jednak, że czeka nas jeszcze trochę ciepłych dni. W pierwszych trzech tygodniach września termometry mają wskazać nawet 25 stopni. Ponieważ Polska pozostanie pod wpływem wyżów – dni mają być przeważnie słoneczne z niewielkimi opadami.

Amerykański model CFS też przewiduje, że tegoroczna jesień ma być dość ciepła. Nad Europą mają się pojawić układy wysokiego ciśnienia, które przewiną się głównie przez zachodnią, środkową oraz południową część kontynentu.

Z tego powodu temperatury w Polsce między wrześniem a listopadem mają być średnio o 1-1,5 stopnia Celsjusza wyższe niż zazwyczaj.

Polsce grozi susza?

Chociaż te prognozy brzmią optymistycznie, meteorolodzy zwracają uwagę na jeden niepokojący aspekt. Według długoterminowych przewidywań, w Polsce spodziewane są umiarkowane lub bardzo niskie sumy opadów. Wrzesień i listopad niemal w całym kraju mają być suche. Nieco więcej deszczu ma przynieść październik – głównie w północnych i wschodnich województwach.

