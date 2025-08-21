Nowe zasady egzaminów w polskich szkołach. Znamy szczegóły

Od 2026 roku formalnie zaczną obowiązywać zmiany w ortografii, które zostały przyjęte przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Zmiany w języku polskim od 2026 roku

Eksperci zdecydowali, że nazwy mieszkańców wsi, miast ich dzielnic oraz osiedli, powinniśmy pisać wielką literą. Z kolei wielka litera pojawi się na początku zarówno firm i marek wyrobów przemysłowych, jak i pojedynczych egzemplarzy.

Dodatkowo, wprowadzona zostanie rozdzielna pisownia cząstek takich jak -bym czy -być oraz łączna pisownia nie- z imiesłowami odmiennymi. Rada Języka Polskiego chce również ujednolicić zapis przymiotników tworzonych od nazw osobowych, zakończonych na -owski, bez względu na ich interpretację.

Jedna z większych zmian będzie polegać na wprowadzeniu łącznej pisowni nie- z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi, a także wprowadzenie łącznej pisowni członu pół- w niektórych wyrażeniach m.n. półżartem czy półzabawa.

Egzaminy w szkołach na nowych zasadach. Co się zmieni?

Pojawienie się nowych zasad pisowni wywołało pytania dotyczące egzaminów szkolnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła rozwiać wątpliwości uczniów i nauczycieli i wydała w tej sprawie specjalny komunikat.

CKE uspokaja, że nie ma powodów do obaw, ponieważ wszelkie zmiany będą wprowadzane stopniowo. – W latach 2026–2030 w ocenie poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych akceptowane będą zarówno obecnie obowiązujące, jak i nowe zasady zapisu – wyjaśnił szef CKE Robert Zakrzewski.

Komisja podkreśliła, że nowe zasady pisowni wprowadzone przez Radę Języka Polskiego będą jedynymi obowiązującymi dopiero od 2031 roku. Tym samym uczniowie będą mieć sporo czasu, aby przywyknąć do nowych reguł pisowni.

