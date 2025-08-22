Z ustaleń Polsat News wynika, że prokuratura przygotowała akt oskarżenia dla Mariusza Błaszczaka. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi obrony narodowej przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej, czyli komitetu wyborczego PiS.

Błaszczakowi grozi 10 lat więzienia. Jest akt oskarżenia

Chodzi o odtajnienie i ujawnienie w 2023 roku fragmentu planu użycia Sił Zbrojnych RP "Warta". Polityk PiS zarzucił wówczas działaczom KO, że w trakcie swoich rządów planowali w razie inwazji obronę państwa na linii Wisły i "oddanie napastnikowi połowy kraju.

W odpowiedzi szef SKW gen. Jarosław Stróżyk złożył w tej sprawie w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

– Prokuratura zarzuca Mariuszowi Błaszczakowi, że jako minister obrony narodowej w lipcu 2023 roku przekroczył swoje uprawnienia. Wydał decyzję o zniesieniu klauzuli tajności z bardzo wrażliwych dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego – mówił w marcu prokurator Marcin Maksjan.

Śledczy dodawał, że ówczesny minister wbrew przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych zdjął klauzulę tajności a następnie w ostatnim miesiącu kampanii wyborczej ujawnił i wbrew ustawie wykorzystał te fragmenty w spocie wyborczym.

Politykowi PiS grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.



Błaszczak nie przyznaje się do winy

Mariusz Błaszczak konsekwentnie nie przyznaje się do winy. W marcu 2025 roku po przesłuchaniu w prokuraturze tłumaczył, że zdecydował się odtajnić dokumenty, bo „chciał, żeby nie wróciła obrona na linii Wisły”.

– To są zarzuty w mojej ocenie bezzasadne. Miałem prawo i obowiązek, żeby archiwalne dokumenty zostały odtajnione. Rządzący nie potrafią rządzić i ta decyzja była częścią politycznej hucpy – próbował przekonywać.

Jak podaje Polsat News, w akcie oskarżenia znalazły się również nazwiska kilku innych funkcjonariuszy publicznych. Prokuratura wymieniła aktualnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, obecną szefową KRRiT Agnieszkę Glapiak oraz Piotra Z., byłego dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

