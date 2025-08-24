Trąba wodna nad Bałtykiem i grad zimą. Lato zaskoczyło turystów

W wielu nadmorskich miejscowościach, takich jak Niechorze, Pobierowo czy gmina Rewal, turystów zaskoczyły obfite opady gradu. Turyści mogli lepić małe bałwanki z gradu, co w środku lata nad polskim morzem zdarza się niezwykle rzadko. Efektowny spektakl natury uchwycono na licznych zdjęciach i filmach udostępnionych w internecie.

facebook

Trąba wodna nad Ustką

W sobotę około południa nad Ustką przeszła gwałtowna burza z grzmotami, silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Pomorski Alarm Pogodowy poinformował, że w czasie przejścia burzy pojawił się wyraźny wał szkwałowy, a mieszkańcy i turyści mogli zaobserwować rzadkie zjawisko – trąbę wodną. Ten rodzaj wiru powietrznego tworzy się nad wodą, a jego obecność nad Bałtykiem, choć rzadka, jest możliwa przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.

twitter

Przyczyny nietypowej pogody

Synoptycy wyjaśniają, że nagłe załamanie pogody było efektem napływu chłodnego, polarnego powietrza morskiego oraz obecności zatoki niżowej obejmującej znaczną część kraju. W takich warunkach gwałtowne burze, intensywne opady gradu i nietypowe zjawiska atmosferyczne mogą wystąpić nawet w środku sezonu wakacyjnego.

W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami, które spodziewane są głównie w północnej części kraju. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwie zachodniopomorskim (z wyłączeniem powiatów południowych) oraz w województwie pomorskim – w powiatach słupskim, bytowskim i w mieście Słupsk. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy, a także silne porywy wiatru osiągające do 70 km/h. Miejscami może pojawić się drobny grad.

W niedzielę w zachodniej i południowej Polsce przeważać będzie małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze okresami chmur przybędzie do umiarkowanego, co miejscami przyniesie przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich możliwe są burze. Prognozowana suma opadów na Warmii i Mazurach sięgnie do 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C na wschodzie do 21°C na południowym zachodzie, a w rejonach górskich około 14°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków zachodniego i północno-zachodniego.

Czytaj też:

Początek jesieni nie będzie przyjemny. Temperatury mocno spadnąCzytaj też:

Koniec lata? „Arktyczne powietrze” mknie do Polski