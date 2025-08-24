Putin nie zatrzyma się na Ukrainie? Polacy mówią jasno
Putin nie zatrzyma się na Ukrainie? Polacy mówią jasno

Dodano: 
Władimir Putin
Władimir Putin Źródło: PAP/EPA / Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Kremlin Pool
Czy pokój z Ukrainą będzie końcem wojny, czy tylko przerwą przed kolejnym atakiem? Według sondażu większość Polaków nie ma wątpliwości co do planów Władimira Putina.

Niemal 67 proc. pytanych Polaków jest przekonanych, że Władimir Putin – nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie i podpisaniu porozumienia pokojowego – nie zatrzyma się i zaatakuje inny europejski kraj. To wyniki sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”.

Polacy nie ufają Putinowi

Przeciwną opinię wyraziło zaledwie 14,7 proc. respondentów, a 18,5 proc. nie miało zdania. Co ciekawe, największą ufnością wobec Putina wykazują się osoby po 50. roku życia – to właśnie w tej grupie odsetek wierzących w trwałość pokoju jest najwyższy.

Trwają zakulisowe rozmowy na temat możliwego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Według niektórych wariantów, w rozmowach miałby uczestniczyć także Donald Trump. Tematem miałoby być zakończenie wojny w Ukrainie.

– Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego – na spotkanie z Zełenskim – poinformowała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Moskwa jednocześnie stawia twarde warunki. Jednym z nich miałaby być rezygnacja Kijowa z planów przystąpienia do NATO i innych sojuszy wojskowych.

Kto najbardziej nie ufa Kremlowi?

Sondaż pokazuje, że największą nieufność wobec Putina wykazują osoby po 50. roku życia – aż 70 proc. z nich uważa, że Rosja może ponownie zaatakować po zakończeniu wojny w Ukrainie. Podobnie myślą osoby z wyższym wykształceniem oraz te, których miesięczne dochody nie przekraczają 3 tys. zł netto.

– Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to opinia ta jest najbardziej popularna wśród osób z miast od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (71 proc.) – komentuje wyniki dla „Rzeczpospolitej” Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Ławrow oskarża Zachód

W tle toczących się dyskusji rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oskarżył państwa Zachodu o blokowanie rozmów pokojowych.

– Szukają tylko pretekstu, by zapobiec negocjacjom – stwierdził Ławrow w wywiadzie dla telewizji Rossija, opublikowanym także na Telegramie.

Ostrą krytykę skierował również pod adresem prezydenta Ukrainy. Jego zdaniem Wołodymyr Zełenski „upiera się, wysuwa warunki i żąda za wszelką cenę natychmiastowego spotkania” z Putinem.

Jednocześnie w rozmowie z amerykańską telewizją Ławrow podkreślił, że na razie nie ma planów spotkania Putin–Zełenski, a do rozmów dojdzie dopiero wtedy, gdy zostanie wypracowany szczegółowy plan szczytu.

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Rzeczpospolita