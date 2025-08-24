Putin nie zatrzyma się na Ukrainie? Polacy mówią jasno

Niemal 67 proc. pytanych Polaków jest przekonanych, że Władimir Putin – nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie i podpisaniu porozumienia pokojowego – nie zatrzyma się i zaatakuje inny europejski kraj. To wyniki sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”.

Polacy nie ufają Putinowi

Przeciwną opinię wyraziło zaledwie 14,7 proc. respondentów, a 18,5 proc. nie miało zdania. Co ciekawe, największą ufnością wobec Putina wykazują się osoby po 50. roku życia – to właśnie w tej grupie odsetek wierzących w trwałość pokoju jest najwyższy.

Trwają zakulisowe rozmowy na temat możliwego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Według niektórych wariantów, w rozmowach miałby uczestniczyć także Donald Trump. Tematem miałoby być zakończenie wojny w Ukrainie.

– Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego – na spotkanie z Zełenskim – poinformowała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Moskwa jednocześnie stawia twarde warunki. Jednym z nich miałaby być rezygnacja Kijowa z planów przystąpienia do NATO i innych sojuszy wojskowych.

Kto najbardziej nie ufa Kremlowi?

Sondaż pokazuje, że największą nieufność wobec Putina wykazują osoby po 50. roku życia – aż 70 proc. z nich uważa, że Rosja może ponownie zaatakować po zakończeniu wojny w Ukrainie. Podobnie myślą osoby z wyższym wykształceniem oraz te, których miesięczne dochody nie przekraczają 3 tys. zł netto.

– Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to opinia ta jest najbardziej popularna wśród osób z miast od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (71 proc.) – komentuje wyniki dla „Rzeczpospolitej” Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Ławrow oskarża Zachód

W tle toczących się dyskusji rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oskarżył państwa Zachodu o blokowanie rozmów pokojowych.

– Szukają tylko pretekstu, by zapobiec negocjacjom – stwierdził Ławrow w wywiadzie dla telewizji Rossija, opublikowanym także na Telegramie.

Ostrą krytykę skierował również pod adresem prezydenta Ukrainy. Jego zdaniem Wołodymyr Zełenski „upiera się, wysuwa warunki i żąda za wszelką cenę natychmiastowego spotkania” z Putinem.

Jednocześnie w rozmowie z amerykańską telewizją Ławrow podkreślił, że na razie nie ma planów spotkania Putin–Zełenski, a do rozmów dojdzie dopiero wtedy, gdy zostanie wypracowany szczegółowy plan szczytu.

