Polacy ostro o Tusku i Nawrockim. Sondaż nie zostawia złudzeń

Pierwsza Rada Gabinetowa zwołana przez Karola Nawrockiego miała burzliwy przebieg. Już na samym początku doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem a premierem. W części niejawnej zamiast merytorycznej rozmowy w sprawach najważniejszych dla naszego kraju, można było obserwować pokaz politycznych uszczypliwości.

Napięte relacje Tuska z Nawrockim

Polem konfliktu stały się także weta Karola Nawrockiego – w szczególności brak podpisu pod nowelizacją ustawy o pomocy Ukraińcom oraz pod ustawą wiatrakową. Rząd już zapowiadał podjęcie działań naprawczych w obu tych sprawach. – Moc wiatraków lądowych zostanie zwiększona przede wszystkim przez tak zwany repowering, niezależnie od prezydenckiego weta, rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe – zapowiedział Donald Tusk.

Z kolei Jan Grabiec podkreślił w TVN24, że rząd przygotuje własny projekt w sprawie pomocy Ukraińcom. – Będą tam zapisy, nad którymi pracujemy od kilku miesięcy, które uszczelniają cały system. Nie tylko 800+, ale innych świadczeń, również socjalnych, które otrzymują obywatele innych państw w Polsce – wyjaśnił.

Wcześniej otoczenie Karola Nawrockiego oraz MSZ spierały się o brak przedstawiciela Polski podczas rozmów z Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Politycy wzajemnie przerzucali się odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację.

Sondaż. Relacje Tusk-Nawrocki pod lupą

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano o relacje między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim. Na pytanie: „czy spodziewa się pan/pani częstych konfliktów między prezydentem a premierem” aż 89,9 proc. odpowiedziało twierdząco.

Przeciwnego zdania jest 2,8 proc. respondentów, którzy uważają, że spory będą należeć do rzadkości. 0,6 proc. badanych jest przekonanych, że zdecydowanie nie będzie konfliktów. 6,6 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, nie mają w tej sprawie jednoznacznych poglądów.

