Donald Trump podjął próby nawiązania negocjacji z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Na razie prezydent Stanów Zjednoczonych nie osiągnął swojego celu.

Chociaż w trakcie rozmów z Białym Domu przewijał się temat spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim, deklaracje płynące z ust rosyjskich polityków wskazują, że jest to niemal niemożliwy scenariusz.

W kontekście negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie pojawił się temat gwarancji bezpieczeństwa, które mogłyby zapewnić Stany Zjednoczone oraz Europa.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Polska odegra kluczową rolę

29 sierpnia ministrowie obrony z państw członkowskich Unii Europejskiej dyskutowali na temat ewentualnych działań w tym kierunku. Polskę reprezentował wiceminister Paweł Zalewski. Polityk podkreślał, że „w kwestii gwarancji bezpieczeństwa Polska będzie odgrywała kluczową rolę”. – Bez zaplecza logistycznego, które oferuje Polska, nie będzie żadnych gwarancji bezpieczeństwa – podkreślił wiceszef MON.

– To Polska będzie tworzyła możliwości dla tworzenia baz, zaplecza dla tych oddziałów, które będą na Ukrainie, oraz będzie organizowała logistykę dla tych oddziałów, jak również będzie udostępniać lotniska dla samolotów, które z Polski będą chroniły ukraińskiego nieba – wyliczał polityk.

Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy

Jednocześnie Paweł Zalewski powtórzył wielokrotnie składaną przez polskie władze deklarację, że nasz kraj nie wyśle żołnierzy do Ukrainy i nie będziemy brali udziału w operacji lądowej. – Nikt tego nie oczekuje. Gwarancje przygotowywane w ramach koalicji chętnych zakładają obecność wojsk europejskich w Ukrainie oraz operację chronienia ukraińskiego nieba, co będzie możliwe po zakończeniu walk rosyjsko-ukraińskich – wyjaśnił.

