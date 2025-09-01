„Niedyskrecje parlamentarne”. Czy prezydent Nawrocki ma plan ataku na rząd?

Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę za ustawą, co w obozie władzy wywołało podejrzenia, że chce doprowadzić do upadku rządu i wcześniejszych wyborów.

– W ten scenariusz nie wierzę, w obecnych realiach się nie wydarzy – mówi polityk związany z koalicją rządzącą. Jego zdaniem wcześniejsze wybory nie będą na rękę przede wszystkim Jarosławowi Kaczyńskiemu. – Prezes PiS-u ciągle liczy, że odbuduje swoją formację kosztem Konfederacji. Nawrocki przyjął dwuletni plan ataku na rząd Donalda Tuska, który nie będzie miał pomysłu, co z tym zrobić – mówi nasz informator.

W Polsce 2050 rozpoczął się proces gnilny. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, która już szykowała się na awans na wicepremiera, po wpadce z Krajowym Planem Odbudowy nie może objąć tego stanowiska.

– Byłoby to bezczelne. Sami sobie wykopaliby wtedy grób. A już nie mają łatwo. Poza pięcioma, siedmioma osobami reszta posłów tego klubu już zadeklarowała chęć przystąpienia do Koalicji Obywatelskiej i tylko czekają na sygnał premiera – mówi nasz informator.