Andrzej Duda ujawnił ambitny plan na przyszłość. Wykluczył założenie partii

Wielu polskich komentatorów od pewnego czasu zastanawia się, co po prezydenturze może robić Andrzej Duda. Polityka łączono już z organizacjami międzynarodowymi. Sugerowano też, że mógłby założyć własną partię. On sam deklarował, że chce nadal „służyć Polsce”. Mówił nawet, że byłby gotów objąć funkcję premiera rządu.

Andrzej Duda ma plan na przyszłość

Ostatecznie jednak wybierze chyba opcję nieco luźniej powiązaną z polityką. W programie Rymanowski Live podkreślał, że nie ma planów zakładania partii politycznej. Eksperci zauważają też, iż nie zbudował wokół siebie wystarczająco silnej grupy polityków i na dwa lata przed wyborami nie pojawiają się sygnały, by któraś strona sceny politycznej była zainteresowana powierzeniem mu roli premiera.

Sam Duda ogłosił za to, że chciałby stworzyć swój think tank. Miałby zostać patronem instytucji, która zajmowałaby się dyskusjami na istotne dla Polski tematy. Był prezydent przyznał, że mogłoby to być coś na wzór Instytutu Kościuszki czy Instytutu Sobieskiego. Tłumaczył, że czas najwyższy, by Polska posiadała silne think tanki, tak jak inne dojrzałe demokracje.

– Będziemy dyskutować o roli Polski, o miejscu, w jakim Polska powinna być, czy są w Polsce potrzebne zmiany ustrojowe. Będziemy dyskutowali w teoretycznym ujęciu o polityce, proponując ludziom ze sceny politycznej różnego rodzaju rozwiązania, które mogą być rozważane, wdrażane – mówił.

Andrzej Duda zakłada think tank?

Jak stwierdził, z czasem taki think tank mógłby nabrać profilu bardziej międzynarodowego. Podał tu przykład tematyki Międzymorza. Jednocześnie zaznaczał, że nie zakłada takiego kierunku rozwoju już na starcie.

– Póki co chcemy założyć go tutaj, na miejscu. Mamy nadzieję, że będzie na tyle atrakcyjny i na tyle będzie dobrze funkcjonować, że samą swoją działalnością i marką będzie zapraszać innych uczestników – oznajmił.

Czytaj też:

Andrzej Duda stracił część palca. Dopiero teraz ujawnił prawdziwą przyczynęCzytaj też:

Kurski krytykuje wywiad Dudy. „Brak szacunku” i „infantylna egzaltacja”