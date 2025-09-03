Duda o spotkaniu Nawrocki-Trump. Wymowna reakcja byłego prezydenta

Znakomita wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Sojusz polsko-amerykański jest silny! Wschodnia flanka NATO pozostanie bezpieczna dzięki współpracy sojuszniczej i obecności żołnierzy USA w Polsce. Ogromnie poruszający hołd dla ś.p. majora Krakowiana, wyraz solidarności i braterstwa broni między naszymi narodami – napisał Andrzej Duda w mediach społecznościowych.

Gratulacje dla Pana Prezydenta Nawrockiego i Kancelarii, podziękowania za Waszą pracę dla Plski! Dziękuję Donaldowi Trumpowi za pamięć i miłe wspomnienie mojej roli w budowaniu naszych relacji – dodał były prezydent.

Wkrótce więcej informacji