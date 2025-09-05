Braun może mieć problemy. Żurek złożył wniosek

Tym razem polska prokuratura chce postawić Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnianym przez funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy. Za wypowiedzi o takim wydźwięku europosłowi grozi kara do 3 lat więzienia.

Grzegorz Braun znów straci immunitet?

Przed postawienia zarzutów trzeba jeszcze oczywiście uchylić immunitet europosła. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapoczątkował stosowną procedurę, ale RMF FM dowiedziało się, że potrwa ona co najmniej kilka miesięcy.

Odczytanie wniosku przez Robertę Metsolę może odbyć się na najbliższej sesji plenarnej w kolejnym tygodniu, albo dopiero w październiku. Później trafi on do komisji ds. prawnych europarlamentu, która może jeszcze zwrócić się o dodatkowe informacje.

Następnie, po wewnętrznej debacie, zostanie przedstawiony wniosek, nad którym głosować będzie cały Parlament Europejski. Dopiero po przeforsowaniu wniosku uchyleniu immunitetu, polska prokuratura będzie mogła postawić zarzuty.

Grzegorz Braun o komorach gazowych

W tym wypadku chodzi o medialne wypowiedzi Grzegorza Brauna z lipca. Kwestionował on ludobójstwo w komorach gazowych w nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz. Samo istnienie komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych określał mianem „wątłej hipotezy”, nieprzekonująco udokumentowanej. W jeszcze innej wypowiedzi dla mediów Braun stwierdził jednoznacznie, że „Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk”.

Oświadczenie Muzeum Auschwitz

W oświadczeniu wystosowanym przez Muzeum Auschwitz po słowach Brauna przypomniano, że komory gazowe w Oświęcimiu były narzędziem masowego ludobójstwa, w których zamordowano blisko 1,1 mln ludzi – głównie Żydów, ale również Romów, Polaków, jeńców sowieckich i innych więźniów. Przypomniano też, że pierwsza masowa egzekucja z użyciem Cyklonu B miała miejsce już we wrześniu 1941 roku i dotyczyła sowieckich jeńców wojennych oraz polskich więźniów.

„Wypowiedź Grzegorza Brauna to haniebne uderzenie w pamięć o wszystkich tych ludziach: Żydach, Polakach, Romach, jeńcach sowieckich i wszystkich innych ofiarach. To także policzek wymierzony zarówno w tych więźniów, którzy ryzykowali życiem, by dokumentować i przekazywać prawdę o niemieckich zbrodniach, jak i w Ocalałych, którzy do dziś noszą w sobie traumę swoich osobistych losów” – podkreślano w oświadczeniu.

