Spór o edukację zdrowotną. List otwarty z żądaniami

Spór o edukację zdrowotną nie ustaje. Nowy przedmiot wprowadzony do szkół w roku szkolnym 2025/2026 wzbudza emocje wśród polityków, biskupów, nauczycieli i rodziców.

List otwarty do Episkopatu. Chodzi o edukację zdrowotną

Do biskupów zwróciła się Fundacja „Ja Nauczyciel”, która 7 września opublikowała list otwarty skierowany do Prezydium Episkopatu Polski. Sposób, w jaki biskupi przedstawiają edukację zdrowotną nazwano w nim „niemerytoryczną narracją”. Zdaniem autorów listu podsyca to irracjonalne obawy rodziców i „podważa autorytet szkoły, wiedzy naukowej i wartości edukacji”. Zdaniem fundacji działania biskupów są szkodliwe i demoralizujące.

W opublikowanym liście podano przykład działań hierarchów – majowy list pasterski podpisany przez abp Tadeusza Wojdę, abp Józefa Kupnego i bp Marka Marczaka. „Prowadzona przez niektóre media propaganda podkreśla, że w edukacji zdrowotnej chodzi o zdrowie uczniów, a tymczasem w istotnej swej części przedmiot ten zawiera treści dotyczące tzw. zdrowia seksualnego, których celem jest całkowita zmiana w postrzeganiu rodziny i miłości” – napisali hierarchowie.

Do Prezydium KEP fundacja zwróciła się z żądaniem wytłumaczenia słów oraz zaprzestania pomówień skierowanych w kierunku nauczycieli edukacji zdrowotnej. „Oczekujemy podjęcia otwartej, uczciwej dyskusji ze środowiskiem nauczycielskim w kwestii tych treści programowych, co do których istnieją wątpliwości” – napisali przedstawiciele Fundacji „Ja Nauczyciel”.

Biskupi niewzruszeni. „Stanowisko jest jednoznaczne”

Onet skontaktował się z biurem prasowym Episkopatu z prośbą o komentarz do listu otwartego. Otrzymana odpowiedź wskazuje, że korespondencja z fundacji trafiła do abpa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego KEP. Biskupi nie mają w planach udzielania wyjaśnień.

„Zawarte w Liście stanowisko biskupów jest jednoznaczne i odnosi się do niektórych fragmentów podstawy programowej przedmiotu, które nie są akceptowalne z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego” – przesłano do Onetu.

„List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nowego przedmiotu edukacja zdrowotna był konsultowany z różnymi środowiskami i ekspertami i jest odpowiedzią na zgłaszane do Komisji Wychowania Katolickiego KEP uwagi dotyczące podstawy programowej przedmiotu edukacja zdrowotna” – oznajmiło biuro prasowe Episkopatu.

