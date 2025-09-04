MEN przygotowało specjalną ulotkę. 85 tys. sztuk w polskich szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało kuratorom oświaty 85 tys. ulotek informacyjnych o nowym przedmiocie – edukacji zdrowotnej. Trafią do szkół w całej Polsce. W założeniu resortu ulotka ma stanowić „przejrzyste i pomocne źródło wiedzy dla rodzin, które chcą lepiej zrozumieć, na czym polega nowy przedmiot i jakie korzyści przynosi ich dzieciom”.

Burza wokół edukacji zdrowotnej. MEN przygotowało ulotkę

„Ulotka zawiera szczegółowe informacje o zakresie i celach edukacji zdrowotnej, które są dostosowane do poszczególnych etapów edukacyjnych. Rodzice i uczniowie znajdą w niej wyraźnie wskazane tematy realizowane w klasach IV-VI oraz VII-VIII szkoły podstawowej, takie jak wartości i postawy, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, choroby cywilizacyjne, profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo cyfrowe, krytyczne myślenie, rozwój fizyczny w kontekście dojrzewania” – podał resort edukacji.

„Ulotka podkreśla również rolę edukacji zdrowotnej w ochronie przed dezinformacją oraz wspomaganiu uczniów w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i odpowiedzialnych relacji. Znajdują się w niej także informacje organizacyjne dotyczące kwalifikacji nauczycieli, wymiaru godzin lekcyjnych” – poinformowało MEN.

KEP apeluje do rodziców. „Przyszłość dzieci jest w Waszych rękach”

Edukacja zdrowotna to przedmiot nieobowiązkowy, z którego można wypisać dzieci do 25 września. Członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowali do rodziców.

„Przyszłość dzieci jest w Waszych rękach. Pamiętajcie, że jesteście w sumieniu przed Bogiem odpowiedzialni za ich prawidłowe wychowanie. Nie wolno Wam zgodzić się na systemową deprawację Waszych dzieci, która ma być prowadzona pod pretekstem tzw. edukacji zdrowotnej. W trosce o wychowanie i zbawienie, apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział Waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach” – czytamy w dokumencie.

