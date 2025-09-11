Skradziono auto rodziny premiera. Złodziej długo się nim nie nacieszył

Poszukiwania skradzionego samochodu należącego rodziny premiera Donalda Tuska zakończone sukcesem. Pojazd stał na parkingu w Gdańsku. Jak przekazała komisarz Karina Kamińska, rzeczniczka pomorskiej policji, funkcjonariusze prowadzą działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy kradzieży.

Komisarz Kamińska poinformowała w środę wieczorem, że policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zlokalizowali samochód marki Lexus kilka godzin po zgłoszeniu kradzieży. Auto odnaleziono na jednym z lokalnych parkingów.

To nie koniec śledztwa

– Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, ślady mogące mieć znaczenie dowodowe oraz przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje o zdarzeniu – relacjonowała rzeczniczka.

Dodała również, że prowadzone są czynności procesowe realizowane przez funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku. Równolegle trwają działania mające na celu ustalenie tożsamości oraz ujęcie osoby odpowiedzialnej za kradzież.

Kilka godzin po zdarzeniu rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak podkreśliła, że kwestie związane z bezpieczeństwem osób chronionych – w tym incydenty dotyczące ich mienia – pozostają w gestii Służby Ochrony Państwa.

Dom Tuska pod ochroną SOP

Przypomnijmy, że do kradzieży doszło w Sopocie, w pobliżu prywatnego domu premiera zlokalizowanego na Pomorzu. Dom szefa rządu w północnej części Polski znajduje się pod ochroną Służby Ochrony Państwa (tak samo jak jego warszawska willa). Dlatego właśnie SOP również prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

Serwis auto.dziennik.pl wskazuje, że złodziej połasił się najprawdopodobniej o auto, które na co dzień użytkowane jest przez żonę przewodniczącego Platformy Obywatelskiej – Małgorzatę Tusk.

