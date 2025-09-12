80 litrów deszczu na metr kwadratowy. Takiej pogody w Polsce dawno nie było

Polska znalazła się pod wpływem płytkiej zatoki niżowej związanej z układem znad Morza Śródziemnego. W sobotę od Śląska i Małopolski po Warmię i Mazury pojawi się zachmurzenie oraz opady deszczu. Miejscami prognozowane są burze, które mogą być gwałtowne, ponieważ napływające z południa ciepłe, zwrotnikowe powietrze zderzy się z chłodniejszymi masami polarnymi z zachodu. Termometry wskażą od 19°C na Dolnym Śląsku, przez 20–21°C w centrum, do 24–25°C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może jednak przybierać na sile.

Pogoda na niedzielę – fala deszczu i kontrast temperatur

W niedzielę nad Polską wciąż dominować będzie falujący front atmosferyczny. Z południowej Europy napłynie ciepłe powietrze, które ogrzeje wschód kraju nawet do 24–25°C. W centrum i na zachodzie temperatura będzie znacznie niższa – około 16–18°C. Zachmurzenie pozostanie duże, a opady mogą być intensywne: w ciągu 12 godzin spadnie 30–50 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie w ciągu doby nawet 80 l/mkw. Na wschodzie i południu nadal możliwe są burze. Wiatr z południa, na zachodzie skręcający na północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny, w burzach porywisty.

Pogoda na poniedziałek – chwilowe uspokojenie aury

Nowy tydzień rozpocznie się spokojniej. Poniedziałek przyniesie więcej słońca, a opady wystąpią jedynie lokalnie na północnym zachodzie, gdzie spadnie do 5 l/mkw. deszczu i może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 19°C na Podlasiu, przez 22°C w centrum, do 23°C na południowym zachodzie. Wiatr południowy będzie umiarkowany, w porywach osiągając 50–70 km/h.

We wtorek do głosu dojdzie cyklon znad północnego Atlantyku, który zaciągnie nad Polskę chmury i chłodniejsze masy powietrza polarnego. Na przeważającym obszarze kraju prognozowane są opady do 10 l/mkw., jedynie na południowym zachodzie może być pogodniej. Termometry wskażą od 18°C na Pomorzu, przez 20°C w centrum, do 24°C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie 50–70 km/h.

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy okresami popada deszcz do 5–10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C na Podlasiu, przez 18°C w centrum, do 20°C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu pozostanie umiarkowany i dość silny, w porywach może sięgać 50–70 km/h.

Czytaj też:

Nowa faza pogody. Dojdzie do wyraźnej zmianyCzytaj też:

Pogoda szykuje dla Polski niespodziankę. Tak będzie wyglądał weekend