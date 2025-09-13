Ważny komunikat dowództwa. DORSZ: Rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie prasowym, opublikowanym w sobotę (13 września) po południu, poinformowało o uruchomieniu operacji wojskowego lotnictwa w przestrzeni powietrznej nad Polską.

DORSZ o działaniach wojska: Mają charakter prewencyjny

„Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z Rzeczpospolitą Polską, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” – przekazało DORSZ.

Jak wskazano, zdecydowano o tym „w celu zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej” nad Polską. „Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – czytamy.

„Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji” – zapewniono.

Zamknięto lotnisko. PANSA wydała komunikat

W międzyczasie pojawił się też komunikat PANSA-y.

„Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji” – informuje Polish Air Navigation Services Agency (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej).

Głos zabrał też premier Polski

Do sprawy odniósł się także premier.

„W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa – polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości” – poinformował Donald Tusk.

