Sondaż ws. rekonstrukcji rządu. Polacy nie są zadowoleni

Pracownia United Surveys przeprowadziła sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski. Respondenci, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, zostali zapytani, czy po rekonstrukcji Rady Ministrów, której Prezesem jest Donald Tusk, widzą „zmianę w jakości rządzenia”.

Większość Polaków negatywnie ocenia dokonane roszady, a przynajmniej tak można interpretować odpowiedzi, które padły w sondażu.

Sondaż 2 miesiące po rekonstrukcji rządu. Polacy zabrali głos

„Zdecydowanie” poprawę dostrzega zaledwie 3,5 procenta osób. „Raczej” – 19,9 proc. W sumie daje to około 23,4% „zadowolonych” z rekonstrukcji respondentów.

„Nie” dostrzega jej natomiast 37,4% głosujących. „Raczej” poprawy nie widzi zaś 32,6%. W sumie daje to aż 70 proc. osób, które nie są zadowolone z tego, co dzieje się w i wokół RM.

Niezdecydowanych uczestników badania jest 6,6%.

Co ciekawe, nawet zwolennicy Koalicji 15 Października są mocno podzieleni – niemal tyle samo procent elektoratu rządzących „dostrzega” i „nie dostrzega” poprawy. Jeśli chodzi o opozycję, która została zdefiniowana jako osoby popierające Prawo i Sprawiedliwość lub Konfederację Wolność i Niepodległość, to znakomita większość nie ma wrażenia, by było dzięki niej lepiej – a więc tu bez zaskoczenia.

Pracownia „US by IBRiS” (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) badanie dla portalu WP przeprowadzała w dniach od 28 sierpnia do 1 września. Reprezentacyjna próbka wyniosła 1000 osób.

W poprzednim badaniu Polacy nie mieli wielkich nadziei

A czego spodziewali się Polacy po rekonstrukcji rządu miesiąc temu? Niemal 40% założyło wtedy, że nic się zmieni, a tylko ponad 13% twierdziło, że będzie tylko jeszcze gorzej. Tak wynikało z badania, które przeprowadzone było przez agencję SW Research dla portalu Wprost.

