Minister Nawrockiego o „braku prośby” ws. Sikorskiego. Rzecznik MSZ o „eleganckiej tradycji”

Karol Nawrocki wraz z małżonką jest w drodze do Nowego Jorku. Podczas wizyty w USA prezydent weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło również obecność wicepremiera Radosława Sikorskiego.

– Oczywiście na miejscu będziemy stanowić jedną delegację, ale przylatujemy osobno. Zakładamy, że Sikorski wyleci najpóźniej w niedzielę wieczorem – opowiadał portalowi money.pl współpracownik głowy państwa. – Wicepremier Sikorski nie został zaproszony na pokład prezydenckiego samolotu, oczywiście na sali obrad obaj politycy będą razem – podkreślała z kolei strona rządowa.

Jakie relacje Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim?

Według nieoficjalnych doniesień Nawrocki ma nie chcieć rozmawiać z szefem MSZ, bo jest z nim w otwartym konflikcie. Rozmówcy z otoczenia prezydenta sugerowali, że głowa państwa powiedziała, że partnerem jest dla niej Donald Tusk.

O sprawę delegacji pytany był przed wylotem Nawrockiego na konferencji prasowej jego minister Marcin Przydacz. Wyjaśnił, że „jest jedna polska delegacja pod przywództwem prezydenta i Sikorski jest jej częścią”. Szef Biura Polityki Międzynarodowej dodał, że politycy w USA będą zajmować się swoimi sprawami, ale będą też sytuacje, że w Nowym Jorku będą przebywać razem „co jest zupełnie naturalne”.

Marcin Przydacz: Do Pałacu Prezydenckiego nie wpłynęła żadna prośba

– Do Pałacu Prezydenckiego nie wpłynęła żadna prośba o to, aby minister Sikorski jednym samolotem podróżował z prezydentem. Zakładam więc, że dostanie się do Nowego Jorku już po zakończeniu swoich politycznych działań, bo zdaje się w ten weekend, ma również inne zadania polityczne wyznaczone pewnie przez swoją partię, przez Koalicję Obywatelską – powiedział Przydacz.

„Informuję, że do tej pory istniała elegancka tradycja zapraszania przez prezydenta RP szefa dyplomacji na pokład samolotu, lecącego na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” – zareagował na słowa prezydenckiego ministra w mediach społecznościowych rzecznik MSZ.

