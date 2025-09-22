Katastrofa F-16. Komunikat ws. czarnych skrzynek. „Były sprawne”

28 sierpnia, przed pokazami Air SHOW 2025, które miały odbyć się w Radomiu, doszło do katastrofy F-16. Podczas próbnego lotu pilot – mjr Krakowian – z nieznanych wciąż przyczyn nagle stracił panowanie nad maszyną. Ta rozbiła się i w mgnieniu oka stanęła w płomieniach.

Do zdarzenia doszło na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Radom imienia Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku (lotnisko „Warszawa-Radom” lub „Radom-Sadków”).

Blisko trzy tygodnie temu śledczy informowali o odkryciu na miejscu tragedii licznych materiałów i ich zabezpieczeniu – w tym kamery osobistej zmarłego żołnierza. Jak mówił prok. Piotr Skiba, została ona uznana za „bardzo istotny” dowód w całej sprawie.

Najnowsze wieści ws. pochodzą z 22 września. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie podał, że udało się odczytać zapis z tzw. czarnych skrzynek – pochodzących z F-16.

Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu na Mazowszu. Prokuratura opublikowała komunikat prasowy. Dotyczy czarnych skrzynek

„W jednym z licencjonowanych laboratoriów na terenie Stanów Zjednoczonych przeprowadzone zostały kilkudniowe badania ujawnionych i zabezpieczonych na miejscu zdarzenia wszystkich rejestratorów parametrów lotu” – pisze prok. Skiba.

Rzecznik warszawskiej PO przekazał, że czarne skrzynki „były sprawne i zawierały zapis technicznych parametrów tragicznego lotu”.

„Zapisy te będą analizowane w dalszym toku śledztwa. Badania rejestratorów odbyły się w obecności polskiego prokuratora z Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej i eksperta z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej” – podaje przedstawiciel śledczych.

Jak wskazał, w tym samym czasie w USA trwały też „niezależne czynności i badania” – prowadzone przez „członków polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego”. „Logistyczne wsparcie zapewniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [Donalda Tuska – red.], zaś formalności organizacyjne zostały dopełnione z pomocą służb dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych” – czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Czytaj też:

Polski konsulat wydał alert ws. supertajfunu. „Zachowaj ostrożność”Czytaj też:

Fałszywy ksiądz na mszy z udziałem Nawrockiego w USA. Znamy kulisy incydentu