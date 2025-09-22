Kaczyński zaskoczył. Tak skomentował decyzję Dudy

– Reforma wymiaru sprawiedliwości się, można powiedzieć, nie zrealizowała. Nie udało się jej przeprowadzić, to polityka przebudowy państwa. Ona się załamała, bo trzeba by ją zacząć od przebudowy sądownictwa, a to się nie udało i trzeba jasno powiedzieć – stwierdził Jarosław Kaczyński w Łodzi.

– Nie udało się dlatego, że prezydent Duda podstawową ustawę, prowadzącą do tej zmiany, ku naszemu zaskoczeniu, bez żadnych konsultacji z nami zawetował i to był potężny cios, a w Polsce konstrukcja ustrojowa jest taka, że kognicja sądów jest tak szeroko zakrojona, że w gruncie rzeczy żadnych reform bez reformy sądownictwa przeprowadzić się nie da – ocenił prezes PiS.

