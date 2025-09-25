Fala chłodu dotarła do Polski. Meteorolodzy wiedzą, kiedy spadnie śnieg

Nadejście astronomicznej i kalendarzowej jesieni wiązało się ze sporymi zmianami w pogodzie. Po upalnym weekendzie, podczas którego termometry pokazywały nawet 30 stopni Celsjusza, do Polski napłynęło ochłodzenie. Chociaż w większości kraju jest słonecznie i pogodnie a meteorolodzy nie spodziewają się opadów, to niestety nie możemy liczyć na wysokie temperatury.

Fala chłodu dotarła do Polski. Meteorolodzy mają złe wieści

Na termometrach zobaczymy od 11-13 stopni Celsjusza u podnóża gór do 14-18 stopni w głębi kraju. Nocami jest jeszcze zimniej a miejscami pojawiają się przymrozki. W miejscowości Kozienice na Mazowszu o godzinie 6 rano w czwartek 25 września temperatura spadła do – 1 stopnia Celsjusza.

W kolejnych dniach spodziewane jest jeszcze większe ochłodzenie. Na początku października na wschodzie, południu oraz w centrum miejscami nawet w pełni dnia odnotujemy tylko ok. 8-12 stopni. Uczucie chłodu będzie potęgować porywisty wiatr.

Pogoda na zimę 2026. Kiedy w Polsce spadnie śnieg?

Tymczasem eksperci przygotowali już pierwsze, długoterminowe pogody na zimę. Z modelu Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody wynika, że w większości Europy, a zwłaszcza w zachodniej i południowej części kontynentu przeważać będą cieplejsze masy powietrza.

Spadki temperatur mogą wystąpić w centralnej i północnej Europie na początku 2026 roku. Generalnie zima ma być jednak cieplejsza niż zeszłoroczna.

Meteorolodzy spodziewają się także mniejszych opadów śniegu. Tym samym raczej nie możemy liczyć na jakiekolwiek opady w listopadzie czy grudniu, w tym białe święta Bożego Narodzenia. Sytuacja ma się zmienić na początku roku. Styczeń ma przynieść większe opady, zwłaszcza w południowej oraz wschodniej części kraju.

