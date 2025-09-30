Ukraińcy w Polsce tracą część przywilejów. Nowe przepisy wchodzą w życie

Od wtorku 30 września obowiązują zmiany w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla Ukraińców – poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o osoby, które nie są ubezpieczone w Polsce, ale na mocy znowelizowanych przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną ich pobyt w naszym kraju jest uznawany za legalny.

Zgodnie z nowelizacją dorosłym, którzy spełniają powyższe warunki, nie przysługuje prawo do: leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, podania produktów leczniczych wydawanych pacjentom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego ds. zdrowia, programów zdrowotnych, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, programów lekowych, ratunkowego dostępu do technologii lekowych oraz zabiegów endoprotezoplastyki i usunięcia zaćmy.

Zmiany w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla niektórych Ukraińców. Komunikat NFZ

Kolejne punkty dotyczą świadczeń opieki zdrowotnej polegających na przeszczepianiu lub zastosowaniu u ludzi komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i pępowinowej, tkanek i narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok; objętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę, a także zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy.

Uprawnione do świadczeń wymienionych powyżej będą z kolei dzieci, za wyjątkiem dwóch pierwszych wymienionych. Z kolei w przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjent osiągnie pełnoletniość albo zaczęło się ono jeszcze przed 30 września 2025 r., wówczas będą one kontynuowane do zakończenia leczenia. Sytuacja nie będzie jednak dodatkowo dotyczyć dwóch ostatnich punktów.

Recepty dla dorosłych Ukraińców ze 100-proc. odpłatnością

NFZ zwrócił też szczególną uwagę na zmiany w zakresie wystawiania recept z refundacją. Od 30 września dla dorosłych Ukraińców, których obejmują przepisy ustawy, powinny być one wystawiane z odpłatnością wynoszącą 100 proc. Przypomniano, że wystawienie recepty refundowanej dla osób nieuprawnionych jest zagrożone sankcją. Gotowy na zmiany jest system eWUŚ. Wprowadzono nowe oznaczenie dotyczące uprawnień do świadczeń dla osób powyżej i poniżej 18. roku życia.

