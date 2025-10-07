Giertych i zadziwiające wizje. „Atak na Olsztyn, rozpad Rosji”

Roman Giertych udostępnił na swoim profilu na X obszerny wpis, w którym pokusił się o nakreślenie mocno katastroficznego scenariusza. „Jest rok 2030. W wyniku rozpadu Federacji Rosyjskiej związanego z nagłą śmiercią Putina, który nie wytrzymał ataku ukraińskiej rakiety, wiele regionów Rosji usamodzielniło się. Okręg Królewiecki powołał własne państwo, które jednak nadal było wrogo ustosunkowane do Polski i krajów NATO” – opisywał mecenas.

Giertych wspomniał o „ataku na Olsztyn”. Poseł KO zaskoczył

Jak czytamy w dalszej części wpisu, „grupa kilku tysięcy żołnierzy okręgu, weteranów wojny z Ukrainą, przedarła się przez granicę polsko-rosyjską i zaatakowała Olsztyn. W wizji Romana Giertycha uderzenie nastąpiło nagle i Rosjanie na 12 godzin opanowali Kortowo a Rosjanie byli tak brutalni, że zabili 4 tys. młodych ludzi, w tym dzieci”.

„Ofiary przed śmiercią były torturowane, wszystkie kobiety zgwałcone, a dzieci palono na wolnym ogniu. W wyniku kontruderzenia Wojska Polskiego Rosjanie uciekli do Królewca porywając 850 zakładników. Zakładników wprowadzono do Królewca, a ludność rosyjska wyległa na ulice fetując swoich żołnierzy i upokarzając zakładników. W wyniku publicznego linczu zabito 38 osób” – napisał dalej Roman Giertych.

Giertych pisze o „ataku na Olsztyn”. Co miał na myśli?

W scenariuszu opisanym przez posła KO „tydzień po ataku wkroczyło do okręgu królewieckiego bombardując najpierw koszary rosyjskie, a potem określone punkty militarne w mieście. Wojsko Polskie”.

„Rosyjscy terroryści rozproszyli zakładników po całym mieście. Szturm Wojska Polskiego na Królewiec przyniósł ogromne straty w ludności cywilnej, ale wyzwolił wszystkich żywych zakładników. Prawie wszyscy żołnierze rosyjscy zostali zabici. Miasto w dużej mierze zostało zburzone. W bombardowaniach zginęły tysiące rosyjskich kobiet i dzieci. W operacji zginęło też 3 tysiące polskich żołnierzy” – czytamy.

Na sam koniec wpisu Roman Giertych postanowił zadać swoim czytelnikom skomplikowane pytanie. „Czy uznalibyście, że rząd RP, który wydał decyzję o ataku na Królewiec dopuścił się ludobójstwa? Odpowiedzcie na to uczciwie” – dopytywał parlamentarzysta.

