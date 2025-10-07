Nawrocki szykuje kolejne weta. Losy tych ustaw są przesądzone

Podczas dwóch miesięcy swojej prezydentury Karol Nawrocki zdecydował się zawetować siedem ustaw. Z Kancelarii Prezydenta płyną sygnały, że już wkrótce głowa państwa może się zdecydować na kolejne weta.

Nawrocki zawetuje ustawę cukrową?

Na razie nie wiadomo jaki będzie los ustawy wprowadzającej zmiany w opłacie cukrowej. Ministerstwo Finansów zaproponowało, żeby opłata stała od zawartości cukrów powyżej 5 gramów na 100 ml wzrosła o 20 groszy do 70 groszy za litr napoju. Z kolei w przypadku opłaty zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 g/100 ml podwyżka miałaby wynieść 5 groszy – do 10 groszy.

Dodatkowo nowe przepisy uniemożliwiają omijanie regulacji przez twórców tych napojów, które zawierają 20 proc. soku i mniej niż 5 g cukru. Korzystają na tym m.in. producenci energetyków czy wód smakowych oraz piw bezalkoholowych.

W sierpniu Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta sugerował, że prezydent nie zgodzi się na te zmiany. Jak ustaliła WP, losy ustawy nie są jeszcze przesądzone. – Trwają analizy. Decyzja będzie trudna, bo nowelizacja z jednej strony podnosi opłatę. Nawet jeśli nieznacznie, to jednak podnosi – podkreślał informator portalu z otoczenia Karola Nawrockiego.

– Z drugiej strony propozycja zakłada rozsądne uszczelnienie przepisów. A właśnie tego od rządu oczekuje prezydent. Dziś system jest dziurawy i sprzyja optymalizacji podatkowej – dodawał.

Współpracownik prezydenta podkreślił, że „polityk doskonale zdaje sobie sprawę, czego oczekują producenci, którzy wprost krytykują nowe przepisy twierdząc, że jest to podwyżka podatków”. – W rzeczywistości bronią się oni nie tylko przed podwyżką, która nie jest przecież znacząca, ale także przed zamknięciem furtki do dokonywania optymalizacji podatkowej – komentował informator.

System kaucyjny. Nawrocki zawetuje ustawę?

Na razie nierozstrzygnięte pozostają także losy ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jest to uzupełnienie systemu kaucyjnego, który wszedł w życie 1 października. Resort klimatu argumentował konieczność wprowadzenia przepisów tym, że ustawa miałaby zbliżyć nas do gospodarki obiegu zamkniętego – koszty recyklingu byłby w całości pokrywać producenci, którzy wprowadzają je na rynek.

Zachętą dla przedsiębiorców do stosowania lżejszych i bardziej ekologicznych opakowań byłoby to, że im mniej opakowań dana firma wprowadziłaby na rynek, tym niższa byłaby opłata. Przeciwko tym rozwiązaniom protestują koncerny.

– Czy prezydent zawetuje ROP? Na tę chwilę wydaje mi się to mało prawdopodobne. Egzekucja opłat od międzynarodowych koncernów to nie to samo, co wprowadzenie nowego podatku dla najuboższych – ocenił informator WP dodając, że na wejście w życie ustawy naciskają samorządy podkreślając, że zmniejszy to koszty wywozu śmieci.

Karol Nawrocki zapowiada dwa weta

Według nieoficjalnych doniesień niemal pewne jest, że Karol Nawrocki zawetuje ustawę o kryptowalutach oraz forsowane przez Ministerstwo Finansów podniesienie akcyzy na alkohol. – To podwyżka podatku, dotknie wielu Polaków, także tych najbiedniejszych. Nie ma na to zgody – powiedział przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

