MEN ma twardy orzech do zgryzienia. Ujawniono wstępne dane o edukacji zdrowotnej

Polska Agencja Prasowa opublikowała wstępne dane, dotyczące edukacji zdrowotnej w szkołach, które z pewnością ucieszą polityczną opozycję i kościelnych hierarchów. Mówią one o niskim zainteresowaniu nowymi zajęciami.

Oba konserwatywne środowiska od samego początku charakteryzuje niechęć do edukacji zdrowotnej – zarówno biskupi, jak i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, starali się przekonywać rodziców, by ci wypisali z EZ swoje pociechy, na co mieli czas do ostatniego tygodnia września. Termin na składanie oświadczeń upłynął dwa tygodnie temu.

PAP opublikował dane, które dotyczą kilku polskich miast, centralnych punktów aglomeracji, których młodzi mieszkańcy nie planują uczęszczać na lekcje z EZ.

Druzgocące dane. Uczniowie masowo powypisywali się z zajęć z edukacji zdrowotnej

W stolicy Małopolski z nowego przedmiotu zrezygnowało dwie trzecie uczniów. To oznacza, że w Krakowie na EZ chodziło będzie tylko około 20% z nich. W centralnym mieście Podkarpacia zrobiło to ponad 80% młodych. W Krakowie tylko co piąty uczeń będzie brał udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej.

Jeśli chodzi o stolicę Mazowsza i Polski, to sytuacja wygląda nieco lepiej. W Warszawie, w tamtejszych szkołach podstawowych, z EZ zrezygnowało 57% uczniów. Jeśli zaś chodzi o osoby, które uczęszczają m.in. do liceów czy techników, to tutaj z zajęć wypisało się aż 86% z nich.

Są jeszcze Kielce (Ziemia Świętokrzyska) i Olsztyn (Warmia i Mazury). Z edukacji zdrowotnej zrezygnowało kolejno 77% i 72% wszystkich uczniów (mowa o osobach znajdujących się łącznie na wszystkich etapach nauczania).

Kiedy oficjalne dane MEN? Barbara Nowacka już zapowiedziała ich publikację. Padła konkretna data

Ministra Nowacka informowała, że oficjalne, pełne dane o liczbie uczniów w całej Polsce, którzy będą chodzili na przedmiot EZ, opublikowane zostaną 10 października (w ten piątek).

